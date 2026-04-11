伊朗局势｜美伊重启谈判 伊提多项条件包括解冻所有海外资产及账户

在以色列与黎巴嫩真主党冲突持续之际，美国与伊朗代表团据报已在巴基斯坦首都伊斯兰堡展开新一轮谈判。外电引述伊朗方面消息指，伊方在会上提出多项强硬的先决条件，包括要求完全控制霍尔木兹海峡及解冻所有海外资产等。而在会谈前夕，以色列持续空袭黎巴嫩南部，造成包括医护人员在内的伤亡，为是次谈判增添不稳定因素。

伊朗开出条件：掌控海峡、解冻资产

据美国传媒引述伊朗消息报道，伊朗代表团在谈判期间，会与黎巴嫩真主党保持实时联系与协调，以便根据前线战况，对谈判进程作出必要决定。

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报道指，伊朗代表团在与巴基斯坦官员的闭门会议中，已明确提出与美国谈判的前提条件，当中包括：

完全控制具有战略意义的霍尔木兹海峡

美方解冻所有伊朗海外资产及账户

美方支付伊朗的重建费用，但美国公司不得参与竞标

立即停止所有袭击，特别是针对黎巴嫩的袭击

允许伊朗拥有及使用民用核能

在资产问题上，路透社引述伊朗消息人士称，美国已同意解冻伊朗在卡塔尔及其他国家银行被冻结的资产。然而，美国官员随后否认有关说法，并指伊朗在可预见的将来，都无法动用该笔资金。

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会谈前夕以军空袭 霍尔木兹海峡现运油轮

在美伊双方展开会谈的前夕，以色列军方继续对黎巴嫩南部多处发动空袭，酿成最少10人死亡，当中包括医护人员，另有9人受伤。

与此同时，作为全球航运要道的霍尔木兹海峡，局势亦见微妙变化。有市场消息指，海峡在上周六（4日）似乎有三艘超级运油轮驶过，可能是自新一轮地区冲突爆发以来，该处石油运输量最高的一日，其背后动向备受关注。