游日注意 | JR Pass票价10月1日起上涨 幅度约5%至6% 官方平台暂不调整

日本JR集团近日宣布，深受外国游客欢迎的JR Pass（日本铁路通票）3年来首度加价，加幅约为5%至6%，将自10月1日起生效。为鼓励旅客使用官方线上平台Japan Rail Pass Reservation购买JR Pass，今次暂不调整透过该平台购买的JR Pass价格，并将在一段期间内维持不变。

JR Pass仅提供以「短期逗留」身分入境日本的外国旅客购买，适用于JR集团旗下6家客运铁路公司营运的列车与多数新干线服务，涵盖特急、急行、快速及普通列车，以及部分巴士与渡轮，旅客可无限次搭乘；但东海道、山阳与九州新干线的「希望号」与「瑞穗号」列车不在适用范围内，持票者需另付附加费。

JR Pass仅提供以「短期逗留」身分入境日本的外国旅客购买。Japan Rail Pass

JR Pass票价10月1日起上涨。Japan Rail Pass

JR Pass将加价。路透社

深受外国游客欢迎的JR Pass（日本铁路通票）3年来首度加价。路透社

3年来首次加价

根据JR集团公布的新价格表，无论普通车厢或绿色车厢，成人与儿童票价皆全面上调。以普通车厢为例，成人7日券由5万日圆调升至5万3000日圆（2590港元），14日券由8万日圆调升至8万4000日圆（4107港元），21日券由10万日圆调升至10万5000日圆（5134港元）；儿童7日券与14日券均调升2000日圆（98港元），分别为2万7000日圆（1320港元）与4万2000日圆（2054港元），21日券则由5万日圆调升至5万3000日圆（2836港元）。

绿色车厢方面，成人7日券由7万日圆调升至7万4000日圆（3618港元），14日券由11万日圆调升至11万6000日圆（5672港元），21日券由14万日圆调升至14万7000日圆（7187港元）；儿童部分，7日券由3万5000日圆调升至3万7000日圆（1809港元），14日券由5万5000日圆调升至5万8000日圆（2836港元），21日券则由7万日圆调升至7万4000日圆（3618港元）。

官方平台暂不受影响

JR Pass上次加价是在2023年10月，当时幅度约为70%；JR集团表示，今次调整主要是反映JR旗下部分公司在此期间已调整票价。

旅客可在赴日前于指定销售据点与海外授权代理商购买JR Pass，也可透过官方线上平台Japan Rail Pass Reservation购买。



