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西班牙戈梅拉岛巴士翻落山坡 1英游客丧命 27人受伤

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更新时间：11:46 2026-04-11 HKT
发布时间：11:46 2026-04-11 HKT

西班牙大西洋岛屿戈梅拉岛（La Gomera）周五（10日）下午发生严重车祸，一辆载著英国游客的巴士堕下山坡，造成一名英国人丧生，另有27人受伤，当中4名伤者情况严重。

伤者包括3名儿童

事发于下午1时16分，现场是加那利群岛的戈梅拉岛，这辆载著28人的白色巴士从公路堕落山坡，导致1名英国77岁旅客丧命，其他乘客受伤，包括3名儿童。4名伤者伤势严重，当中包括63岁的巴士司机。

救援人员在山坡搜救。美联社
救援人员在山坡搜救。美联社
这辆载著28人的白色巴士从公路堕落山坡。路透社
这辆载著28人的白色巴士从公路堕落山坡。路透社
从空拍照片可以看到，事故地点正好是弯道。路透社
从空拍照片可以看到，事故地点正好是弯道。路透社

巴士乘客都是居住在戈梅拉岛渡假村的观光客，当时正准备前往码头转搭渡轮前往特内里费岛，不料车辆在途中出事，事故原因尚不清楚，但当局怀疑煞车失灵。从空拍照片可以看到，事故地点正好是弯道。

热门旅游胜地 英外交部助死者家属

英国外交部已对不幸罹难的公民家属提供帮助，至于27名伤者都被送往戈梅拉岛上医院，10日晚间已有21人出院、3人留院观察，另有3名重伤民众转送到特内里费岛医院。

加那利群岛气候温暖，海滩如画，是西班牙热门的旅游胜地。而西班牙是继法国之后全球第2大游客的国家。根据国家统计机构INE，2025年有超过1500万人造访西班牙旳大西洋群岛。
 

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