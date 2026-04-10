日本外交蓝皮书︱中国被降级为「重要邻国」 茂木敏充：未关对话大门

中日关系自高市早苗上任后的「台湾有事」言论而出现紧张。共同社报道，日本外相茂木敏充今日（10日）在内阁会议上报告总结2025年外交与国际局势的2026年版《外交蓝皮书》。其中关于中国的表述提到，将中日从2025年版的「最重要双边关系」，将中国降级为「重要邻国」。

报道指，这反映因首相高市早苗围绕台湾有事的国会答辩而急转直下的日中关系。蓝皮书指出，自去年11月高市作出上述答辩以来，中方对日本加强了单方面指责和胁迫性举措。此外还表示为了早日平息紧张的伊朗局势，将继续付诸外交努力。

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蓝皮书列举中国军机向日本自卫队战机照射雷达和两用物项对日出口管制。同时指出日本就对话持开放态度，未采取关上大门的做法。



蓝皮书亦提及今年2月美国和以色列对伊朗发动袭击，指出「包括能源安全保障在内中东地区的和平与稳定对日本而言极为重要。」此外还写明决不允许伊朗开发核武器的立场。



对于保持良好关系的南韩，蓝皮书维持「作为伙伴继续合作的重要邻国」这一定位，强调「日韩关系的重要性日益增强」。

关于严重关切事项，蓝皮书列举了台湾海峡紧张局势加剧、朝鲜核与导弹开发、俄罗斯与朝鲜军事合作的进展。蓝皮书提出以日美同盟为基础，与七国集团（G7）、澳洲、印度、南韩等方面多层次地深化合作。