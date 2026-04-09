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日本盼提高女兵比例 占全体自卫官逾13%

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更新时间：10:15 2026-04-09 HKT
发布时间：10:14 2026-04-09 HKT

日本防卫省决定在2035年度末之前，把女性自卫官占全体自卫官的比例提升至13%以上，希望能与北约组织成员国的平均百分率看齐。

日媒引述防卫省指出，在2025年3月31日结束的2024年度末，女性自卫官共2万零46人，占全体自卫官的9.1%，跟10年前2014年度末的5.7%相比，增加了3.4个百分点；但跟其他先进国家相比，依旧处于低水准。在纳入统计的北约26个成员国中，女兵平均占比于2024年达13.9%。

据悉防卫省为达成上述目标，将公布正推动改善自卫官待遇与生活环境等措施。

整体自卫官面临人手不足

事实上，目前整体自卫官也面临人手不足。日本自卫队2024年度末的编制人数为24万7154人，但实际人数占编制人数的89.1%，为1999年度以来，再跌破9成比率。防卫省揭示积极录用女性的方针，也是希望更多人有志加入自卫队。

自卫队在1993年起开放女性队员到战斗单位服役，之后陆续解除限制，开放女兵在护卫舰、战机、潜水艇等服役。

去年7月，防卫省基于装备安全提升，撤销了针对女兵不能到陆上自卫队化学部队服役的限制。此前，自卫队长年基于「母性保护」的观点不开放女性到这个单位服役。

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