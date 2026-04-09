伊朗局势｜美伊停火前 油市惊现10亿美元神秘沽空盘

就在美国与伊朗宣布达成停火协议前夕，原油市场惊现一笔价值近10亿美元（约74.5亿港元）的巨额沽空合约，其入市时机之精准，引发市场高度关注，并猜测或人预先掌握内幕消息而偷步行动。

综合路透社引述伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据，周二1945GMT（香港时间周三凌晨3:45），市场上突然出现总计8600手布兰特原油及美国原油期货的沽售合约。仅约3小时后，至周二晚22时30分左右，美国总统特朗普便一改此前强硬态度，收回了此前威胁要「摧毁整个文明」的言论宣布与伊朗达成停火协议。

受此消息影响，原油期货价格在周三开市后应声急挫约15%，一度跌穿每桶100美元大关。

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特朗普同意美伊停火2周。 美联社

交易手法极不寻常

交易员常常利用期货头寸对冲大量现货原油交易，押注油价上涨或下跌本身并不罕见。但此类交易极少以大额单笔形式进行，通常情况下，交易员更倾向于在多个交易所分散下单，并要求经纪商利用算法交易在数小时内分批执行，以避免其押注行为本身对价格造成冲击。此外，大额订单也很少在结算后执行。原油期货的结算时间为周一至周五的1830GMT。

以往驶经霍尔木兹海峡的一艘油轮。

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值得注意的是，今次事件与上月23日的一次操作如出一辙。当时，在特朗普宣布推迟对伊朗能源基建进行打击前的短短15分钟内，市场同样涌现了价值5亿美元的原油沽空盘。该消息其后引发油价暴跌15%。

接连发生在重大消息公布前的神秘巨额交易，已引起市场对潜在信息泄露和不公平交易的疑虑。