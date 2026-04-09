伊朗局势｜特朗普不满未援手打击伊朗 据报拟「惩罚」北约盟国

美伊战争引发的外部震荡持续扩大，美国总统特朗普对盟友的怒火由中东延烧至欧洲。据报特朗普因不满部分北约（NATO）成员国在美对伊军事行动期间作壁上观，正考虑对相关国家实施「惩罚」措施。白宫更直言，北约未能通过是次战争的「考验」，特朗普今日将会晤北约秘书长吕特（Mark Rutte），届时或正式讨论美国「退群」的可能性。

斥盟友未过「战争考验」 白宫预告晤吕特商「退群」

《华尔街日报》引述消息指，特朗普对于多个北约盟国拒绝参与打击伊朗、甚至对美军行动颇有微词感到极度不满，目前正研究一系列方案，「惩罚」某几个北约国家，以儆效尤。白宫发言人莱维特在昨日（8日）的记者会上直指，特朗普认为北约在美伊战事期间「没能通过考验」，未能展现盟友应有的支持。

据报特朗普因不满部分北约（NATO）成员国在美对伊军事行动期间作壁上观，正考虑对相关国家实施「惩罚」措施。美联社

白宫更直言，北约未能通过是次战争的「考验」，特朗普今日将会晤北约秘书长吕特（Mark Rutte），届时或正式讨论美国「退群」的可能性。路透社

白宫发言人莱维特在昨日（8日）的记者会上直指，特朗普认为北约在美伊战事期间「没能通过考验」，未能展现盟友应有的支持。

莱维特透露，特朗普将于当天在白宫与北约秘书长吕特会面，双方极大机会讨论到美国退出北约的议题。她形容这将是一次「非常坦率和真诚」的对话，反映特朗普对现行集体安全机制已失去耐性。

惩罚措施或涉关税军费

自美伊开战以来，英、法、德等欧洲盟友多次对特朗普威胁摧毁伊朗文明的言论表示忧虑，并呼吁各方保持克制，西班牙更批评特朗普打击伊朗的行动。这种「不对称」的外交立场显然触动了特朗普的神经。外界预料，所谓的「惩罚」可能包括调高相关国家的防务支出门槛、撤走驻当地美军，甚至透过加征贸易关税等经济手段进行报复。

特朗普早在首个任期已多次质疑北约的价值，如今藉伊朗战事再度挑起「退群」争议，触动欧洲各国神经。有外交分析指，若美国真的撤出北约，将彻底重塑二战以来的全球安全格局。