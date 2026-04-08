阿提米丝2号｜Nikon D5成绝美太空照功臣 推出10年市价仅$7800︱多图

3名美国太空人与1名加拿大太空人搭乘「阿提米丝2号」（Artemis II）升空，展开自1972年以来人类重返月球任务的首次载人飞行。「阿提米丝2号」近日回传多张美绝的太空照片。拍摄「功臣」竟并非造价高昂的顶尖设备，而一部目前市价仅约1000美元（约7800港元）「老爷机」Nikon D5单镜反光相机。

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《纽约邮报》披露，NASA早已弃用当年阿波罗登月计划的哈苏（Hasselblad），转投Nikon D5嘅怀抱。经典数码单反Nikon D5于2016年已上市，凭著太空摄影方面良好纪录，以及极端阴暗环境下捕捉细节出色能力，成为太空任务中关键角色。

Nikon专业服务高级经理Mike Corrado透露，Nikon D5自2017年起用于太空摄影，表现相当成功。其「超强低光源拍摄能力」，感光度（ISO）最高可达320万等功能，意味太空人可轻易捕捉月球表面的嘅阴影细节。

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据悉，阿提米丝2号为期10日的任务中，一共携带32部摄影机，除了15部安装于太空船上，还有17部供太空人于舱内手持操作的摄影机，甚至他们会用自己的苹果iPhone拍照。