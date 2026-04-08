伊朗局势︱拯救F-15武器系统官神秘仪器曝光 知情者：只要有心跳就找到

美国F-15E战机上周五在伊朗上空被击落，机上其中一人经特种部队救回，而另一武器系统官（ WSO）后来也被救回。美军能成功完成营救任务，据悉是因为中央情报局（CIA）使用了一款从未公开叫「幽灵心音」（Ghost Murmur）的绝密仪器，最终顺利救出身陷险境的第二名武器系统官。



《纽约邮报》7日报道，美国总统特朗普和中情局长雷克里夫（John Ratcliffe）周一在白宫简报会中提及，这是中情局首次在实战中使用这工具。一名听取简报的消息人士表示，「那就像在体育场里听到一个人的声音，只不过这个体育场是一千平方英里（近2,590 平方公里）的沙漠，」「在适当条件下，只要你的心脏还在跳动，我们就会找到你。」

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该名消息人士和另一名熟悉知全球最大国防企业「洛克希德马丁」（Lockheed Martin）情报搜集工具的人士指出，「幽灵心音」是由该企业旗下秘密先进研发部门「臭鼬工厂」（Skunk Works）所开发。第二位消息人士说，这项技术已在「黑鹰」直升机上成功测试，未来可能用在F-35战机上。



在F-15战机上周被击落后，这名代号为「Dude 44 Bravo」武器系统官虽受伤，并面对伊朗部队悬赏搜捕，选择躲在山间岩缝中，设法在荒凉的山区撑了两天。

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而第一位消息人士说，这片相对荒芜的地形为「幽灵心音」提供了「理想的首战使用环境」。由于电磁干扰低、「几乎没有其他人类讯号竞争」，加上入夜时，活体与沙漠地面的热对比明显，当地「几乎是你所能要求最干净的环境」，让操作人员能获得第二层确认。



「这讯号通常很微弱，只能透过几乎紧贴胸口的感测器，才能在医院内测量，」这位消息人士说，「但量子磁力测量学上的进展，尤其是利用合成钻石微观缺陷制成的感测器，显然已让远距侦测这些讯号成为可能。」不过，这位人士也强调，「这能力并非无所不知。它在偏远、低杂讯的环境中效果最好，并需要相当长的处理时间」。