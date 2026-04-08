伊朗局势‧拆局｜美伊停火两周 中间调停国为何是巴基斯坦？

自今年2月底中东冲突爆发，美国与伊朗经过两周停火后，局势暂趋缓和，而幕后促成双方接触的，竟是近年在区内相对低调的巴基斯坦。据报，美伊两国最快或于本周五（10日）在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行面对面会谈，令巴基斯坦顿成国际外交焦点。究竟巴基斯坦凭借甚么条件，在美伊这两个宿敌之间扮演关键的调停角色？

身兼美伊盟友 拥独特地缘政治位置

巴基斯坦能够担当中间人，与其独特的地理位置、历史关系及外交经验密不可分。在地缘政治光谱上，巴基斯坦既是美国在反恐战争中的历史盟友，同时与邻国伊朗保持传统友好关系。这种双重身份，使其具备了与冲突双方沟通的先天优势。

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此外，巴基斯坦境内并无正式的美军基地，相比起同为区内大国但设有美军设施的土耳其等国，巴基斯坦作为调停方，立场更显中立，亦更容易为对美国高度戒备的伊朗所接受。

军方领袖掌实权 与特朗普关系密切

分析普遍认为，巴基斯坦陆军元帅穆尼尔（Asim Munir）是今次斡旋的核心人物。穆尼尔作为巴国军方最高领袖，掌握国内军政实权，能有效制定并执行外交战略。

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据报，穆尼尔与美国总统特朗普（Donald Trump）保持密切联系，自2025年巴印冲突后关系更见紧密。他曾秘密前往阿曼，会见美国总统特使，为美伊沟通提供关键的秘密渠道。透过此一中介，华府能绕过与巴基斯坦没有邦交的以色列，直接向德黑兰传话。

国内外压力巨大 具强烈调停动机

巴基斯坦积极介入调停，亦源于其自身面临的巨大风险。一方面，巴基斯坦与沙特阿拉伯在2025年签署了共同防御条约，任何一方受攻击将被视为对双方的攻击；另一方面，巴基斯坦拥有全球第二多的什叶派人口，在宗教情感上坚定支持同为什叶派主导的伊朗。早前伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）传出死讯时，巴国多地曾爆发激烈反美示威，足见其国内民情之汹涌。

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在避免引火烧身的强烈动机下，巴基斯坦自冲突爆发以来，一直致力穿梭外交，试图避免伊朗与沙特等海湾国家爆发直接战争，同时亦希望稳定与伊朗接壤的俾路支省边境局势。

谈判前景仍存变数 伊朗态度审慎

尽管巴基斯坦积极斡旋，但美伊直接会谈能否成事仍是未知之数。伊朗驻巴基斯坦大使已公开否认双方有任何谈判。德黑兰对华府戒心极重，尤其在经历过往核谈判期间曾遭美、以空袭的事件后，更不愿被外界视为在压力下屈服。伊朗方面已明确提出，任何谈判必须建基于实质性的国际保障，并已排除讨论其视为「国家抵抗核心力量」的导弹计划。

分析指，若伊斯兰堡会谈最终得以举行，将不仅巩固穆尼尔元帅在巴基斯坦国内的权力，亦将大大提升巴基斯坦在地区外交中的关键角色。

传中国介入促伊朗停火

此外，《纽约时报》引述三名伊朗高层官员透露，伊朗之所以同意停火，除因巴基斯坦持续在外交上努力斡旋外，其关键盟友中国在最后关头介入，要求德黑兰方面「展现弹性并缓和紧张局势」，以避免中东情势全面失控。