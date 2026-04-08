伊朗局势｜中俄否决安理会涉霍尔木兹海峡决议 批恐成侵略借口

美伊局势在特朗普设定的「最后通牒」时限前夕陷入外交僵局之际，联合国安理会于周二（7日）就一项巴林提出、声称「确保霍尔木兹海峡航运安全」的决议草案进行表决，最终在11票赞成、2票反对、2票弃权下，决议案未能通过。

巴林提议商船护航 11票赞成4票反对或弃权

该项决议草案由巴林提出，内容「强烈鼓励」有意使用霍尔木兹海峡商业航道的国家，协调具备「防御性质」的军事行动。具体建议措施包括：

商船护航： 为受影响的商业船只提供武装护送。

遏制干预： 反对及制止任何企图关闭、封锁或干预国际航运的行为。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）对此表示，虽然草案表面提及的是「防御性措施」，但历史经验证明，此类决议往往被西方国家用作发动侵略行为的挡箭牌与借口。路透社

在安理会15个成员国中，有11票投下赞成票，巴基斯坦及哥伦比亚选择弃权，常任理事国中国与俄罗斯投下反对票，草案被正式否决。

中国：反对滥用武力合法化

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）对此表示，虽然草案表面提及的是「防御性措施」，但历史经验证明，此类决议往往被西方国家用作发动侵略行为的挡箭牌与借口，俄方对此保持高度警惕。

中国常驻联合国代表傅聪亦在公开会上阐明中方立场。他强调，在当前战火蔓延的极端形势下，若安理会授权会员国使用武力，无异于将「非法滥用武力」的行径合法化。傅聪指出，此举势必引发地区局势进一步升级，造成不可挽回的后果。他呼吁安理会应秉持客观公正立场，致力于推动局势降温及恢复对话，而非火上加油。