伊朗局势｜特朗普威胁「消灭整个文明」 德黑兰号召民众筑人链保电厂桥梁

美伊战争进入高度危险时刻。美国总统特朗普周二（7日）发出最后通牒，威胁若伊朗未能在华盛顿时间晚上8时前达成协议并重启霍尔木兹海峡，将发动足以「摧毁伊朗文明」的毁灭性空袭。面对美军打击目标扩大至民用基础设施，德黑兰政府发出紧急动员令，号召全国青年、运动员及艺术家前往发电厂等能源设施筑起「人盾」防御。

伊朗号召人盾保卫电厂 总统称1,400万人参战

特朗普于周二早上在社交媒体发文，措辞极其强硬，指若谈判破裂，「整个文明将在今晚消亡，永不复生」，但他同时留有余地，称或许会有「革命性的奇妙进展」发生。

白宫官员证实，美军已再度空袭伊朗石油枢纽哈尔克岛（Kharg Island），打击目标包括防空系统、机场及气垫船基地。此外，德黑兰周边及西部地区亦遭到猛烈轰炸，德黑兰省一处设施遇袭导致18人死亡。美军官员指出，袭击目标已扩展至能源、水利及交通网络，旨在彻底瘫痪伊朗经济。

革命卫队警告特朗普勿莽动：将采「毁灭性报复」

针对美军威胁摧毁全苏发电厂及桥梁，伊朗全国青少年委员会秘书拉希米（Alireza Rahimi）在国营电视台发表视频讲话，呼吁「所有年轻人、运动员、艺术家、大学学生及教授」在电厂周围组成人链，以保护关键基础设施。拉希米在镜头前呼吁说：「无论个人喜好或政治观点如何，核电站都是我们的国家资产和资本，属于伊朗的未来和伊朗青年。集结起来告诉世界，袭击基础能源设施就是战争罪！」

报道指，虽然德黑兰部分电厂已因安全理由提前封锁，但全国各地仍有民众响应号召，去到发电站及桥梁筑成人链，称要保护这些设施。

革命卫队呼吁家庭 让子女参与检查站工作

伊朗总统佩泽希齐扬宣称，已有1,400万人透过官方渠道报名志愿参战，他本人亦将加入行列。革命卫队则呼吁家庭让子女参与检查站工作，显示全面动员迹象。

革命卫队（IRGC）亦发出严厉警告，若特朗普履行威胁，伊朗将采取「毁灭性报复行动」，令美国及其盟友在未来数年内无法获得区域内的石油及天然气。

特朗普：不担心被指控战争罪

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）警告，攻击民用设施及能源基建违反国际法，可能触犯战争罪行，呼吁各方保持克制。然而，特朗普在面对记者质询时表示，完全不担心被指控战争罪。