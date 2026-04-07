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伊朗局势｜美军袭击哈尔克岛军事目标 特朗普称「今晚将有整个文明灭亡」

即时国际
更新时间：20:39 2026-04-07 HKT
发布时间：20:18 2026-04-07 HKT

美国和以色列周二狂轰伊朗的基础设施，消息称美军袭击了伊朗哈尔克岛上的军事目标，另伊朗官员周二报告，至少2座桥梁、铁路基础设施和一条主要公路遭到破坏。

美国总统特朗普在其自家社交平台Truth Social发文，扬言「一个文明将在今晚彻底消亡，永不复生」。

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美国传出试图夺取哈尔克岛，该岛是伊朗90%石油出口的枢纽。路透社
美国传出试图夺取哈尔克岛，该岛是伊朗90%石油出口的枢纽。路透社

据伊朗迈赫尔通讯社7日报道，美国和以色列对伊朗哈尔克岛发动数次袭击，岛上响起了爆炸声。

伊朗国家媒体引述地区官员称，圣城库姆附近的一座桥梁和中部城市卡尚的一座铁路桥梁遭到攻击。卡尚地区高级安全官员阿克巴尔·萨利希表示，袭击造成2死3伤。

2026年4月7日，德黑兰霍拉萨尼哈犹太教堂 被炸掉一半，挖土机正在清理现场。 美联社
2026年4月7日，德黑兰霍拉萨尼哈犹太教堂 被炸掉一半，挖土机正在清理现场。 美联社
2026年4月7日，德黑兰霍拉萨尼哈犹太教堂 被炸掉一半，女子伤心倒地获安慰。 美联社
2026年4月7日，德黑兰霍拉萨尼哈犹太教堂 被炸掉一半，女子伤心倒地获安慰。 美联社

相关新闻：伊朗局势 | 公然威胁炸民用设施恐涉战争罪 特朗普：让伊朗拥核武才是战争罪

另IR​​NA引述官员称，一条连接北部主要城市大不里士和德黑兰（途经赞詹）的伊朗北部主要公路，在距离大不里士约90公里（55英里）处遭到袭击后关闭。伊朗革命卫队的一个Telegram频道称，袭击击中了一座立体交叉桥。

卡拉季部分地区停电

米赞通讯社也通报了德黑兰郊外卡拉季的铁路遭到攻击。根据伊朗学生通讯社（ISNA）通报，德黑兰郊外的卡拉季和法尔迪斯部分地区停电，因为空袭导致输电线路和一座变电站瘫痪。

随着伊朗传出受损消息，以色列军方表示，他们已经完成了一轮针对「基础设施」的大规模空袭，但没有提供具体目标的细节。

「彻底毁灭」伊朗文明

美国总统特朗普在其自家社交平台Truth Social发文，扬言「一个文明将在今晚彻底消亡，永不复生」。

他写道：「我不愿看到这样的悲剧发生，但它或许难以避免。」他指彻底的政权更迭可能带来革命性的奇迹，「今晚，我们将见证世界漫长而复杂的历史中最重要的一刻。长达47年的勒索、腐败和死亡，终将终结。愿上帝保佑伟大的伊朗人民！」

美国总统特朗普周二威胁称，除非德黑兰同意达成结束战争的协议，否则将袭击伊朗的基础设施，并表示他「正在考虑炸毁一切并接管石油」。

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