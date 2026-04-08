退役TOPGUN美军揭战机弹射风险 「20G冲击力随时断肢攞命」

美军F-15E救援任务引发各界关注，一名美国退役海军揭露战斗机「弹射逃生」的残酷真相，他指出这个过程极度暴力，但飞行员几乎没有接受过任何跳伞训练，能否活下来只能「交给上帝」。



美国海军战斗机武器学校（TOPGUN）毕业生、无坠落英雄基金会（NFHF）主席巴克利（Matthew Buckley）表示，这架F-15E上周被伊朗击落时，2名飞行员做出「非常艰难的决定，要不就是死亡，要不就是弹射」。他曾2度部署伊拉克，并且驾驶F/A-18大黄蜂战机（ F-18 Hornets）执行过44次实战任务，因此深知其中危险性。

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参加「史诗怒火」行动的美军F-15E战机。 路透社

20G力冲击 随时断肋骨甩手臂

巴克利指出，飞行员弹射逃生后，身体状况总是令人担忧，「因为弹射是人体所能承受最暴力的经历之一」，没有任何人的身体构造能够自然承受10G到20G的瞬间冲击。

只要飞行员身体姿势稍有偏差，就会面临「火箭飞车」加上「时速500英里（约时速805公里）强风」一般的冲击。哪怕四肢仅出现一丁点松动，就可能造成连枷胸（Flail Chest），即多根肋骨骨折的严重胸部创伤，导致胸壁某一部分失去肋骨支撑，这种伤害极可能将他们的手臂直接从关节窝中撕裂出来。

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巴克利曾载特朗普次子埃里克（Eric Trump）飞行。 IG@officialwhizbuckley

巴克利说道，通常弹射过程产生的压力，可能导致脊椎损伤等伤势。古早年代的飞行员也可能被座舱顶或橡胶踏板卡住，不幸断脚。

飞行员实际上没跳伞训练

弹射逃生过程虽然只有短短几秒，却需要极高精准度。但巴克利表示，飞行员并未对此接受实际训练，「很多人以为战斗机飞行员一定有做过跳伞训练，但根本没有。」

他透露，军方对成功弹射的定义，只包含飞行员拉动弹射把手、座舱盖弹开、火箭点火、降落伞正常开启，也就是所有装置成功运作。至于飞行员能不能活下来，「那就交给上帝了。」