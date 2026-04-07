白宫滚彩蛋｜梅拉尼娅支持对伊战争 称「是为了伊朗儿童福祉」

美国白宫周一举办复活节滚彩蛋活动，期间一位记者问第一夫人梅拉尼娅「想对身处战区的孩子们说些什么」，她回答说，想对伊朗儿童传达的信息是，「美以战争是为了他们的福祉」。

梅拉尼娅说：「这一切都是为了他们的未来，为了让他们在未来的岁月里能够安全。」

当时总统特朗普就在附近，特朗普补充说：「我们就是为他们而战。我们是为了那些身处战区的孩子们而战。我们正在尽一切可能保护他们的安全。」

「我们是为了他们的父母，他们的祖父母而战。我们是为了他们而战。」 「我们正在为他们的未来而战。」「伊朗人民最不满到处都是炸弹声的时候，那也是炸弹停止的时候。」