Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫滚彩蛋｜梅拉尼娅支持对伊战争 称「是为了伊朗儿童福祉」

即时国际
更新时间：15:38 2026-04-07 HKT
发布时间：15:38 2026-04-07 HKT

美国白宫周一举办复活节滚彩蛋活动，期间一位记者问第一夫人梅拉尼娅「想对身处战区的孩子们说些什么」，她回答说，想对伊朗儿童传达的信息是，「美以战争是为了他们的福祉」。

梅拉尼娅说：「这一切都是为了他们的未来，为了让他们在未来的岁月里能够安全。」

当时总统特朗普就在附近，特朗普补充说：「我们就是为他们而战。我们是为了那些身处战区的孩子们而战。我们正在尽一切可能保护他们的安全。」

「我们是为了他们的父母，他们的祖父母而战。我们是为了他们而战。」 「我们正在为他们的未来而战。」「伊朗人民最不满到处都是炸弹声的时候，那也是炸弹停止的时候。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
01:22
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
社会
7小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
7小时前
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
9小时前
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
时事热话
6小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
2026-04-06 15:41 HKT
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求涉事营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求涉事营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
14分钟前
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即时娱乐
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
2026-04-06 12:00 HKT
李泳汉被揭「双面人」遭旧邻居爆装CCTV扰民侵私瘾 无视邻居非语言障碍：单位常传激烈争吵声
李泳汉被揭「双面人」遭旧邻居爆装CCTV扰民侵私瘾 无视邻居非语言障碍：单位常传激烈争吵声
影视圈
3小时前