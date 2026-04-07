《双截龙》及《热血硬派》之父︱开发者岸本良久逝世 创「横向卷轴动作」游戏先河

日本经典游戏《双截龙》及《热血硬派》系列，八十年代风靡全球。一手打造两大名作的日本游戏开发者岸本良久，于本月2日逝世，终年64岁。消息一出，岸本的老战友及当地业界纷纷发文悼念，向一代「横向卷轴动作游戏」的奠基者致敬。

动作游戏奠基者逝世

岸本良久于本月2日逝世，其家属日前透过社交平台发布此消息，随即震撼日本游戏界，事关岸本对当地以至全球游戏界的发展可谓影响深远。岸本在1980年代初期于Data East公司展开游戏开发生涯，曾参与多款早期街机游戏制作。及后他转投另一游戏开发公司Technōs Japan，迎来职业生涯巅峰。

开创横向卷轴新维度

岸本良久打破早期动作游戏单纯射击或跳跃的平面框架，引入了「Z轴」深度概念，让玩家能在画面上自由移动作战。1986年问世的《热血硬派》，带来埋身格斗与独特世界观。翌年推出的《双截龙》，更加入了双人合作及拾取武器模式，大大加强写实性和可玩趣味，为动作游戏确立了新标准。

「热血」精神影响深远

岸本良久的「横向卷轴动作游戏」设计，启发了后来的《街头快打》（Final Fight）与《怒之铁拳》（Streets of Rage）等无数经典大作。至于由他一手炮制的《热血》系列，及后更延伸出多款相关作品，包括《热血高校闪避球》、《热血行进曲》及《热血时代剧》等，为无数玩家带来欢乐之余，至今更成为不少人的珍贵回忆。