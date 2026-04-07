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乌克兰收复前线480平方公里领土　俄军正准备春季新攻势

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更新时间：16:05 2026-04-07 HKT
发布时间：16:05 2026-04-07 HKT

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（ Oleksandr Syrskyi）6日表示，从今年1月底以来，乌克兰已重新控制了东南部、东部前线共480平方公里领土，更透露俄军目前仍未放弃在春季发动攻势的计划，俄军正在整编现有兵力和装备。

路透社报道，瑟尔斯基6日视察前线后指出，乌克兰已重新控制了东部第聂伯罗彼得罗夫斯克州8个定居点、东南部扎波罗热州4个定居点，但他强调，尽管乌克兰取得了胜利，但俄军仍在持续推进春季攻势。

瑟尔斯基说，「俄军并未放弃进一步进攻的计划，正在重新集结现有兵力和装备」、「尽管在人员和军事装备方面损失惨重，但侵略者仍企图夺取更多乌克兰领土，并在第聂伯罗彼得罗夫斯克州建立一个缓冲区」。

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