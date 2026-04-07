乌克兰收复前线480平方公里领土 俄军正准备春季新攻势
更新时间：16:05 2026-04-07 HKT
发布时间：16:05 2026-04-07 HKT
发布时间：16:05 2026-04-07 HKT
乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（ Oleksandr Syrskyi）6日表示，从今年1月底以来，乌克兰已重新控制了东南部、东部前线共480平方公里领土，更透露俄军目前仍未放弃在春季发动攻势的计划，俄军正在整编现有兵力和装备。
路透社报道，瑟尔斯基6日视察前线后指出，乌克兰已重新控制了东部第聂伯罗彼得罗夫斯克州8个定居点、东南部扎波罗热州4个定居点，但他强调，尽管乌克兰取得了胜利，但俄军仍在持续推进春季攻势。
瑟尔斯基说，「俄军并未放弃进一步进攻的计划，正在重新集结现有兵力和装备」、「尽管在人员和军事装备方面损失惨重，但侵略者仍企图夺取更多乌克兰领土，并在第聂伯罗彼得罗夫斯克州建立一个缓冲区」。
最Hit
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
2026-04-06 15:41 HKT
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
2026-04-06 16:30 HKT
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
2026-04-06 12:00 HKT