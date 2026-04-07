阿提米丝2号 | 近距离直击月球背面 太空人亡妻命名陨石坑

阿提米丝2号（Artemis II）4名太空人周二完成了月球背面掠过任务，已展开返回地球的航程，预计耗时约4天。今次任务创下人类距离地球最远的飞行纪录，并罕见飞掠月球背面阴影区。这场约6小时的观测行动，针对平时看不见的月球背面，重点是太空人亲眼观察流星撞击月球黑暗、密布陨石坑的表面时产生的「撞击闪光」。

阿提米丝2号打破距离地球最远飞行纪录后，太空人建议为2个陨石坑命名，其中一个以任务指挥官怀斯曼（Reid Wiseman）已故妻子卡罗尔（Carroll）命名。期间4名太空人激动拥抱，画面透过直播，展现在数百万名收看这历史性一刻的观众面前。

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阿提米丝2号｜打破人类距离地球最远飞行纪录 将进入月背并短暂失联

距离月球表面最近约6550公里

约24名科学家聚集在休斯敦NASA约翰逊太空中心任务控制中心旁的会议室，即时记录阿提米丝2号太空人目睹的月球奇观。这些太空人搭乘约休旅车大小的「猎户座」（Orion）太空船，在距离地球约40.2万公里处绕月飞行。

这场约6小时飞掠行动距离月球表面最近约6550公里，发生在任务展开第6天，这是NASA自冷战时期阿波罗（Apollo）任务以来，时隔逾半个世纪再度将太空人送到月球附近。

掠过月球背面 一度失联40分钟

太空船经过月球背面时，一度失联约40分钟，之后重新与任务控制中心取得联系。女太空人科赫（Christina Koch）说：「再次听见来自地球的声音真是太棒了。」

阿提米丝2号较早前打破1970年阿波罗13号（Apollo 13）任务创下的40万171公里最远距离纪录。

加拿大太空人汉森（Jeremy Hansen）表示，这一刻的意义在于「挑战这一代和下一代」，希望这项纪录不会维持太久。

4名太空人又与总统特朗普通电话。

目睹日食及流星撞击闪光

月球飞掠观测期持续到大约美东时间周一晚上9时20分（香港时间周二上午9时20分）。太空人目睹日食及太阳隐没在月球背后，并观察流星撞击月球黑暗、密布陨石坑的表面时产生的「撞击闪光」。

阿提米丝2号打破距离地球最远飞行纪录后，太空人建议为2个陨石坑命名，一个以他们的太空船暱称「诚信」（Integrity）命名；另一个则是「卡罗尔」（Carroll），纪念任务指挥官怀斯曼已故妻子卡罗尔，她在2020年因为癌症病逝。

为2陨石坑命名 现感人一幕

汉森感性地说：「这是月球上的一个亮点。我们希望可以称呼卡罗尔。」

4名太空人彼此拥抱，休斯敦的任务中心也默哀片刻。

NASA表示，他们会正式将命名建议提交国际天文学联合会。

猎户座太空船现时将透过「自由返回轨道」（free-return trajectory）返回地球，预计耗时约4天。

