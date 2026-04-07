伊朗局势 | 公然威胁炸民用设施恐涉战争罪 特朗普：让伊朗拥核武才是战争罪

美国总统特朗普周一（6日）在白宫举行的记者会上扬言，如果伊朗未能在美东时间7日晚上8时（香港时间周三早上8时）前达成协议，以重新开放霍尔木兹海峡，他将发动一场历时4小时的空袭，炸毁伊朗所有桥梁和发电站。法律专家指出，蓄意攻击民用设施与平民目标，违反涵盖于《日内瓦公约》、《海牙公约》、《纽伦堡原则》与《联合国宪章》在内的国际法规范，并可能构成战争罪。但特朗普强调并不担心，认为容许伊朗拥有核武才是战争罪。

联国秘书长：违反国际法

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克对特朗普公然威胁空袭伊朗基础设施的言论表示震惊，强调任何针对民用基础设施的攻击行为都违反国际法。迪雅里克指出，古特雷斯的立场一贯清晰明确，即各方在进行敌对行动时必须遵守应尽的义务，包括能源设施在内的民用基础设施不得遭受攻击；即使特定民用基础设施在某种情况下被认定为军事目标，但若预期此类攻击可能造成无辜平民伤亡，这一原则依然适用。

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特朗普强调，让伊朗拥有核武才是战争罪。新华社

特朗普并不担心违反战争法。新华社

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古特雷斯再次强调，除了和平解决国际争端，没有任何其他可行的替代方案，相关方该停止这场冲突了。

在回答此类空袭是否构成战争罪的提问时，迪雅里克表示，是否构成犯罪应由法院裁定，但无论如何，此类空袭都毫无疑问地构成对国际法的违反。

伊朗代表：战争性言论恐煽动恐怖主义

伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼已致信古特雷斯，抗议特朗普的上述威胁言论，称其可能构成对恐怖主义的直接煽动。

伊拉瓦尼在信中表示，蓄意袭击平民及非军事目标，包括破坏维持平民生存所必需的基础设施，如发电厂、能源设施及其他关键民用设施，均构成战争罪。这是公然的国家恐怖主义行为，旨在制造恐慌、对平民造成严重伤害为目的。

他表示，即便「伊斯兰国」（IS）这样的恐怖组织，也会为发出如此露骨且骇人的言论感到羞耻。

特朗普不担心构成战争罪

但特朗普淡化有关攻击伊朗的发电设施将构成战争罪，表明并不担心违反战争法，并指出：「你知道战争罪吗？战争罪就是容许伊朗拥有核武。」

上周约100名法律学者联名发表公开信，警告特朗普的行动与言论「令人严重关切可能违反国际人道法」，恐构成战争罪。他们质疑美国对伊朗动武缺乏正当防卫依据，也未经国会授权。