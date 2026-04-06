伊朗局势 | 尼泊尔实行周末双休 应对能源压力

尼泊尔政府决定，将在政府机关及教育机构实行周六、周日双休，并推动将汽油和柴油车辆改装为电动车，以应对中东局势动荡引发的能源供应压力。

尼泊尔长期以来实行周六单休制度，当地政府周日（5日）在紧急召开的内阁会议上，改为周末双休。

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尼泊尔政府决定，将在政府机关及教育机构实行周六、周日双休。法新社

自3月以来，尼泊尔出现烹饪用液化气短缺，汽油和柴油价格也已3度上调。路透社

尼泊尔承受能源供应压力。路透社

教育、科学和技术部长兼政府发言人波卡雷尔（Sasmit Pokharel）当天公布内阁会议决定时表示，周末双休安排即日起生效。

推动改装为电动车

根据内阁会议决定，政府机关办公时间将由原先工作日的早上10时至下午4时，调整为上午9时至下午5时。

波卡雷尔还表示，政府正研究制定相关法律措施，以推动将汽油和柴油车辆改装为电动车。

尼泊尔能源长期依赖进口，易受国际市场波动影响。受中东局势影响，尼泊尔近期石油产品供应承受压力。

汽油、柴油价格3度上调

自3月以来，尼泊尔出现烹饪用液化气短缺，汽油和柴油价格也已3度上调。

4月初，尼泊尔上调国内航空燃油价格，其价格由每升127尼泊尔卢比（约6.6港元）上调至251尼泊尔卢比（约13港元），接近翻倍。