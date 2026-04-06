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伊朗局势 | 美伊收到巴基斯停火协议 霍尔木兹海峡或将重新开放

即时国际
更新时间：16:18 2026-04-06 HKT
发布时间：16:18 2026-04-06 HKT

路透社周一（6日）报道，知情人士透露，伊朗和美国已收到由巴基斯坦制定的停火和敌对行动的提案。据报道，巴基斯坦陆军总司令和美国副总统万斯、美国总统特使威特科夫以及伊朗外长阿拉格齐进行交流。

根据该提议，停火将立即生效，霍尔木兹海峡重新开放，接下来用15至20天时间来确定全面协议。截至目前，伊朗和美国未有回应报道。巴基斯坦外交部发言人拒绝对此报道进行评论。

美国新闻网站Axios早前则引述4名了解谈判情况的美国、以色列和地区消息人士报道，美国、伊朗和一群地区调解人正在讨论一项为期45天的停火协议条款，该协议预计将永久结束战争。较早前，美国总统特朗普接受Axios访问时称，美国正与伊朗进行「深入谈判」，「很有可能」在周二（7日）的最后期限前达成协议。

特朗普周日告诉Axios，如果不能与伊朗政权达成协议，他将摧毁对伊朗平民至关重要的基础设施。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普警告伊朗若不重开霍峡 周二将袭击发电厂及桥梁

特朗普威胁，如果不能与伊朗政权达成协议，他将摧毁对伊朗平民至关重要的基础设施。美联社
特朗普威胁，如果不能与伊朗政权达成协议，他将摧毁对伊朗平民至关重要的基础设施。美联社
威特科夫及库什纳据报与伊朗外长透过短讯沟通。路透社
威特科夫及库什纳据报与伊朗外长透过短讯沟通。路透社
威特科夫（中）、库什纳（左）与阿曼外相巴德尔商讨伊朗局势。路透社
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伊朗外长阿拉格齐否认与美方谈判。路透社
伊朗外长阿拉格齐否认与美方谈判。路透社

涉巴基斯坦、埃及和土耳其调解人

Axios引述4名了解外交努力的消息人士指，谈判正在透过巴基斯坦、埃及和土耳其的调解人进行，同时也透过特朗普的特使威特科夫、特朗普的女婿库什纳和伊朗外长阿拉格齐之间的短讯进行。

一名美国官员表示，特朗普政府近日向伊朗提出几项提议，但到目前为止，伊朗官员尚未接受这些提议。

停火分2阶段 冀永久结束战事

报道引述消息人士透露，调解方正在与各方讨论分2阶段进行的协议条款；第一阶段可能是为期45天的停火，在此期间将就永久结束战争进行谈判。其中一名消息人士称，如果需要更多时间进行谈判，停火协议可能会延长。

第二阶段将是达成结束战争的协议。消息人士称，调解人认为，全面重新开放霍尔木兹海峡以及解决伊朗高浓缩铀问题（无论是将其从该国移除还是稀释），只能是达成最终协议的结果。

消息人士称，调解人正在研究伊朗可以采取哪些建立信任的措施，以重新开放霍尔木兹海峡及关乎其高浓缩铀库存的问题。

2名消息人士称，这2个问题是伊朗在谈判中的主要筹码，伊朗不会为了仅仅45天的停火而完全放弃这两个问题。

盼伊朗作出部分让步

调解人希望了解伊朗能否在协议第一阶段就这2个问题采取部分让步，他们还在研究特朗普政府可以采取哪些措施，以确保停火不会只是暂时的，战争也不会重燃。

伊朗官员则向调解人明确表示，他们不想陷入像加沙或黎巴嫩那样的境地，虽然有纸面上的停火协议，但美国和以色列随时可以再次发动攻击。

调解人也正在研究美国可以采取的其他建立信任措施，以满足伊朗的一些要求。

未来48小时是达成协议关键

白宫拒绝置评。值得关注的是，一位知情人士表示，调解人非常担心，伊朗对美国和以色列袭击该国能源基础设施的报复行动，将对波斯湾国家的石油和水设施造成破坏。

调解人告诉伊朗官员，没有时间再进行进一步的谈判，并强调接下来的48小时是他们达成协议、防止国家大规模破坏的最后机会。

但伊朗官员在公开场合仍然采取极为强硬的立场，拒绝做出任何让步。
 

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