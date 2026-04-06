伊朗局势 | 伊朗发动第97波反击攻势 导弹直接击中以色列住宅大楼

伊朗伊斯兰革命卫队周日（5日）发声明说，伊朗发动「真实承诺－4」行动第97波攻势，摧毁美国和以色列在波斯湾及周边国家的多个重要目标。另据法尔斯通讯社等多家伊朗媒体周一（6日）报道，一枚炮弹击中了位于伊拉克埃尔比勒的美国领事馆。以色列北部城市海法一栋7层高住宅大楼遭伊朗导弹直接命中，造成至少2人死亡，4人受伤，消防员正在瓦砾堆中搜寻3名失踪者。

打击科威特及阿联酋美军基地 酿25伤亡

在最新一波攻势中，伊朗革命卫队使用多枚弹道导弹和多架精确制导无人机，摧毁位于科威特穆罕默德·艾哈迈德海军基地附近一处隐蔽的美军聚集地。此外，一艘以色列船只在阿联酋杰贝阿里港航道中被一枚「卡迪尔」海基巡航导弹击中，该船仍在燃烧。

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救援人员在海法市大楼瓦砾堆中搜寻3名失踪者。美联社

遭伊朗导弹直接击中的海法住宅大楼沦为废墟。美联社

搜救人员持续搜寻失踪者。路透社

以色列北部城市海法一栋7层高住宅大楼遭伊朗导弹直接命中。路透社

声明提到，伊朗上周六（4日）对美军在阿联酋聚集地的打击造成25人伤亡。

海法市7层高住宅大楼中弹 2死4伤

此外，以色列北部城市海法一栋7层高住宅大楼遭伊朗导弹直接命中，炸弹穿透了部分结构，造成至少2人死亡，4人受伤。消防员正在瓦砾堆中中搜寻3名失踪者

紧急救援部队的影片显示，在人口稠密区一栋被夷平的建筑物残骸冒出浓烟，救援人员在路上铺设担架，以收治伤患。

炮弹击中伊拉克美国领事馆

另据法尔斯通讯社等多家伊朗媒体周一（6日）报道，伊拉克埃尔比勒的美国领事馆，遭一枚炮弹击中。

伊朗军队周日上午又使用无人机袭击以色列南部城市迪莫纳附近的石化基础设施和位于科威特布比延岛的美军基地。

攻击以色列石化设施

公告说，伊朗军队对位于迪莫纳附近的「石化工业设施和石油产品储罐」以及位于布比延岛军事基地内的设备仓库、卫星通信设施和美军指挥部发动无人机袭击，以此作为对美以打击的果断回应。

公告说，这轮受打击的以色列石化工业、石油产品以及地下应急燃料储备对满足以南部地区的能源需求至关重要。

