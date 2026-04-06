伊朗局势 | 特朗普暗示再推迟炸伊朗能源设施时间 穆杰塔巴：继续封锁霍尔木兹海峡

正当美国总统特朗普把摧毁伊朗能源设施行动所设的最后时限延至周二（7日），要胁伊朗开放霍尔木兹海峡之际，伊朗最高领袖办公室周日（5日）在社交媒体上摘发最高领袖穆杰塔巴首次讲话内容，强调伊朗人民希望继续进行有效且令对方蒙羞的抵御行为，重申必须继续封锁霍尔木兹海峡。

而伊朗国会议长卡利巴夫同日在社交媒体上发文，指特朗普的卤莽举动正将美国拖入地狱，每个家庭都深受其害，而整个中东地区也将因为特朗普执意听从以色列总理内塔尼亚胡的命令而陷入战火。

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伊朗重申继续封锁霍尔木兹海峡。路透社

伊朗最高领袖办公室发表最高领袖穆杰塔巴首次讲话内容。路透社

特朗普暗示再推迟摧毁伊朗能源设施时间。路透社

美以空袭伊朗，炸毁德黑兰一间大学一座建筑物。新华社

伊朗国会议长：特朗普卤莽举动正将美国拖入地狱

卡利巴夫表示，特朗普无法从战争罪行中获得任何好处。并称唯一真正的解决办法是尊重伊朗人民的权利，结束这场危险的游戏。

较早前，特朗普在其社交平台Truth Social发文警告，如果伊朗不开放霍尔木兹海峡，将「活在地狱中」，而「美东时间4月7日晚上8时（香港时间周三早上8时），将是伊朗的发电厂日和大桥日」，暗示要猛烈轰炸伊朗的发电厂和大桥。

炸伊朗能源设施期限似延迟一天

特朗普在Truth Social平台上简单地说：「星期二，东部时间晚上8点！」有媒体解读认为，这是他再次推迟为摧毁伊朗能源设施行动所设的最后时限，往后延迟一天。

3月26日，特朗普宣布将对伊朗能源设施的摧毁行动推迟10天，期限延至美东时间4月6日晚上8时。这已是他第2次推迟这一时限。

威胁接管伊朗石油

此外，特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，如果伊朗不尽快与美国达成协议，他将下令「炸毁一切」，并「接管石油」。

他说：「如果他们不配合，如果他们要继续封锁海峡，他们就会失去全境每一座发电厂和其他工厂。」

当被问到他认为战争何时会结束时，特朗普说：「你们很快就会知道。」

