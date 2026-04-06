俄罗斯称3小时内击落148架乌无人机 近50万户停电

俄罗斯军方周一凌晨表示，防空部队在三小时内击落148架乌克兰无人机。官员指，因空袭导致停电的近50万户家庭，正紧急恢复供电。

路透社报道，周日晚上俄罗斯边境地区别尔哥罗德州，一架无人机造成一名民防志愿者死亡；同时，无人机亦击中黑海港口城市新罗西斯克的一栋住宅大楼。

俄罗斯国防部声明指出，防空系统于周日晚上8时至11时期间，在全国中部及南部地区拦截了148架无人机。在新罗西斯克，无人机残骸击中一栋高层住宅楼，目前未有伤亡报告。

俄罗斯国防部声明指，防空系统在全国中部及南部地区拦截了148架无人机。路透社

克里米亚港口城市塞瓦斯托波尔的官员表示，该市当日遭到四轮无人机攻击，在最新一轮袭击中有7架无人机被击落。

在俄方控制的乌克兰东部顿涅茨克地区，当地官员表示，在乌克兰针对能源设施发动攻击后，顿涅茨克及马基伊夫卡两个主要城市的电力已恢复。官员指，接近50万户家庭一度停电，目前仍有部分地区持续抢修中。

此外，在俄方控制的扎波罗热地区，当局亦正修复大规模停电情况。