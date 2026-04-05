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日爱知县3外籍疑凶铁通狂扑 伊朗汉遭「掟」医院外伤重亡

即时国际
更新时间：17:53 2026-04-05 HKT
发布时间：17:53 2026-04-05 HKT

美国与伊朗战事成为国际关注焦点。日本爱知县近日发生命案，一名41岁的伊朗籍男子，日前在一个高速公路休息站，疑因不明原因与三名外籍人士爆冲突，遭对方以铁通等硬物打死。凶徒将伊朗男子掳上车，最后「弃尸」于医院门口。

死者身份敏感惹警关注

由于死者身份敏感，加上行凶手法极为凶残，案件已引起日本警方高度关注，正循谋杀方向全力缉凶。

事发于本月3日，该名伊朗男子被发现倒卧在爱知县一间医院的门外，当时已全无气息，头部及全身均有严重伤痕。医护人员虽立即抢救，惜最终返魂乏术。

警方经追查后发现，死者在被送到医院前约两小时，曾于高速公路的一个休息区，与三名怀疑是外籍的男子发生激烈争执。有目击者指，三名凶徒手持铁通等武器，对伊朗男子疯狂施袭，下手极为狠毒。

闭路电视片段显示，男子在被毒打至重伤后，被强行拖上一辆黑色私家车。该车辆其后便出现在医院门外，凶徒疑似将奄奄一息的受害人推出车外后，便绝尘而去。

当局透露，法医初步检验证实，死者头部有致命创伤，身体亦有多处明显外伤，死因与被殴打的情况吻合。由于死者的职业背景、人际关系，以及引发冲突的具体原因仍有待厘清，警方正全力追查涉案的黑色车辆及凶徒下落，以查明事件究竟是源于个人纠纷，抑或是随机袭击。

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