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伊朗局势︱美军第二名飞官获救靠1把枪躲山区一日 救援行动中美军杀5伊朗人

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更新时间：16:31 2026-04-05 HKT
发布时间：16:31 2026-04-05 HKT

一架美军F-15E战机日前于伊朗境内被击落，除了首名机师获救，另一名武器控制官一度失联，直至今日（5日），有消息始证实，第二名飞官成功被获救。营救过程中，美军击毙5名伊朗人。

相关新闻：伊朗局势︱美军第二名失踪机师「激烈交战」后获救 特朗普：美国史上最大胆的搜救行动

美国《纽约时报》5日报道，日前被击落的美军F-15E战斗机上的第二名成员已被送往科威特接受治疗。在救援过程中，美军将两架执行救援任务的「被困」美军运输机炸毁。

美军炸毁两「被困」运输机

报道称，这名机师在山区地带躲避伊朗方面搜索超过24小时，随身武器仅有一把手枪。美军调动数百名特种作战人员完成了此次营救，在救援过程中和伊朗方面发生了交火，有报道指，行动中美军击毙了5名伊朗人。 

相关新闻：伊朗局势｜美军首证实战机遭伊军击落 大规模救援行动暂寻回一机师、一失联

报道称，两架美军运输机在伊朗执行飞行员救援任务时发生故障「被困」，美军随后派出3架新飞机继续执行救援任务，并将两架故障运输机炸毁。 

另据伊朗塔斯尼姆通讯社周日报道，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门说，美军一架搜救失踪飞行员的飞机在伊斯法罕省被击落。伊朗迈赫尔通讯社也报道说，一架美军C-130运输机周日被击落。 

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