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伊朗局势︱美军第二名失踪机师「激烈交战」后获救 特朗普：美国史上最大胆的搜救行动

即时国际
更新时间：13:26 2026-04-05 HKT
发布时间：13:26 2026-04-05 HKT

美军一架F-15E战机于周五（3日）在伊朗南部被击落。美联社较早前报道，其中一名机师已获救。最新消息指，第二名已被救出。

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半岛电视台报道，一位美国政府官员透露，在经过「激烈交火」后，被击落的F-15E战斗机的第二名机组人员已被救出。

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据报道，失踪的人员已被确认获救，但尚未脱离危险。救援队伍须要成功撤离伊朗转移到安全地点。一位美国政府官员指出，救援行动仍在进行中。央视新闻报道，有消息称全体人员已离开伊朗。不过美官方暂未提供有关营救行动的更多细节，五角大楼对此亦暂无回应。

据较早前报道，该架F-15E战机是在视线不佳的深夜时分在伊朗上空遭击落。美军在坠机后数分钟内便启动搜救，派遣HH-60W救援直升机进入伊朗领土执行撤离任务，搜救过程极其惊险，行动中更一度遭到便携式防空飞弹（MANPADS）锁定攻击，所幸最终成功避开，顺利救回一名男性机组人员。

美国总统特朗普当地时间4日晚在社交媒体上发文说，美军执行「美国历史上最大胆的搜救行动之一」，第二名失踪的美军飞行员「已平安无事」。特朗普表示，「这名飞行员从未孤立无援，战友们全天候监控他的位置，并为营救行动周密筹划。」

特朗普表示，美国军方出动了数十架飞机，将飞行员成功接回。这名飞行员受了伤，但情况完全没有问题。

伊朗称击落一架美军搜救飞机
当地时间5日，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门说，美军一架搜救失踪飞行员的飞机在伊斯法罕省被击落。

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