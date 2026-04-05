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美国拘捕两名已故伊朗圣城旅将领苏莱曼尼亲属 涉支持反美立场撤永居身份

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更新时间：01:23 2026-04-05 HKT
发布时间：01:23 2026-04-05 HKT

美国当局拘捕两名居于洛杉矶的伊朗已故军事指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）亲属，分别为其外甥女及外甥孙女。美国国务院表示，两人因被撤销合法永久居留身份而被捕。

鲁比奥：不容许支持反美政权外国人留美

当局指，阿夫沙尔（Hamideh Soleimani Afshar）及其女儿目前正由美国移民及海关执法局拘留，并正等待被遣返出境。相关决定由鲁比奥（Marco Rubio）作出。

不过，苏莱曼尼的女儿扎伊娜卜表示，美国国务院的相关说法属谎言，强调在美被捕人士与其父亲并无任何关系。她的另一名女儿娜尔杰斯亦指出，美方说法难以令人信服，称苏莱曼尼的两名侄辈均为男性，且至今没有任何亲属在美国居住，质疑有关指控的真确性。

鲁比奥表示，美国不会容许支持反美恐怖政权的外国人留在境内。当局指控，阿夫沙尔曾公开支持针对美军的攻击，并在美国与以色列于战事初期空袭中击毙伊朗最高领袖哈梅内伊后，赞扬其继任者，同时曾形容美国为「大撒旦」。

路透社
路透社

社交媒体支持伊斯兰革命卫队

此外，美方亦指她在社交媒体表达对伊斯兰革命卫队的「坚定支持」，同时在洛杉矶过著奢华生活。除其本人及女儿外，其丈夫亦被禁止入境美国。

美国政府正加强审查被认为与敌对势力立场一致人士的移民身份。鲁比奥亦已撤销拉里贾尼（Fatemeh Ardeshir-Larijani）及其丈夫的合法身份，两人已离开美国并遭永久禁止入境。

苏莱曼尼于2020年在伊拉克巴格达遭美军无人机空袭身亡，终年62岁。他生前掌管圣城旅，被视为伊朗最具影响力的军事人物之一。其死后，伊朗多名高层曾誓言报复。

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