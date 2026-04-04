笑骑骑放毒蛇｜18岁美少女棋手邀自拍留念 世界棋王笑著拍完转身检举

近日在德国格伦克西洋棋公开赛上出现一段插曲，来自挪威的「世界棋王」卡尔森（Magnus Carlsen）与18岁哈萨克女棋手努尔曼（Alua Nurman）对战，赛前大方答应跟对方自拍留念，拍完却立即起身向裁判通报对方违规携带手机，导致裁判当场没收手机。事件引发关注，国际棋赛对电子设备有严格的规范。卡尔森这场延续了连胜气势。

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综合外媒报道，此事发生在德国卡尔斯鲁厄举行的格伦克西洋棋公开赛（Grenke Chess Festival）第2天赛程。努尔曼先到场就座，卡尔森入场后双方依例握手打招呼。努尔曼想了一下，拿出手机询问可否合照留念，卡尔森当场点头答应，还对着镜头露出迷人笑容，让对方快速拍下数张照片。

不过，气氛旋即急转直下。卡尔森在合影后转身就站起来，去找裁判反映此事，指对手携带并使用手机，违反比了赛规定。裁判当场要求努尔曼交出手机并收走。比赛在数分钟后照常开始。努尔曼随后与卡尔森再次握手，神情转为严肃，场面一度略显尴尬。

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依据国际棋联（FIDE）规定，选手在比赛期间不得携带或使用智能手机等电子设备，除非事先获得裁判许可。如将手机带入场馆，必须完全关机并妥善置放在随身袋内，且未经批准不得取出或接触，以防作弊疑虑。

事实上，去年同一赛事也出现同一场景。当时法国特级大师巴克洛（Etienne Bacrot）也在赛前要求卡尔森自拍合照，卡尔森也是拍完就向裁判检举。此外，卡尔森当年也曾向裁判反映另一名对手佩戴手表影响比赛，让该名棋手取下手表。

努尔曼赛后受访时坦言，自己正是受到巴克洛启发才提出自拍，「去年他也拍了自拍，我就想说为什么我不能试试看？很感谢卡尔森愿意配合。」不过她也因此付出手机被没收的代价。

现年18岁的努尔曼是哈萨克备受瞩目的女子棋手之一，卡尔森则是五届世界冠军，目前仍高居世界排名第一。他在本届赛事持续展现强势，已接连击败多名对手，包括努尔曼在内，延续去年的全胜气势。