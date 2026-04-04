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校园欺凌｜金属水樽砸女同学头致死 美12岁童涉谋杀被捕

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更新时间：12:37 2026-04-05 HKT
发布时间：18:18 2026-04-04 HKT

美国加州洛杉矶一名12岁学生，今年2月在校内霸凌女同学，以金属水瓶重击对方头部，对方最终伤重不治，警方本月2日依谋杀罪嫌逮捕涉案学生。

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丘基帕为了保护胞姊而遭金属水瓶砸中头。 美联社
丘基帕为了保护胞姊而遭金属水瓶砸中头。 美联社

美联社报道，2月17日，死者丘基帕（Khimberly Zavaleta Chuquipa）在学校走廊帮助被一群人霸凌的姊姊，导致头部遭金属水瓶砸中。丘基帕被送往山谷长老教会医院（Valley Presbyterian Hospital）观察后同日出院，但3天后昏迷。

丘基帕被转至加州大学洛杉矶分校美泰儿童医院（UCLA Mattel Children’s Hospital），院方紧急进行脑部手术试图止血，但丘基帕最终在2月25日去世。

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丘基帕昏迷送院，2026年2月25日在医院去世。 美联社
丘基帕昏迷送院，2026年2月25日在医院去世。 美联社

死者家属委任律师格拉斯曼（Robert Glassman）表示，丘基帕与胞姊在学校已被霸凌数个月之久，母亲曾向校方反映，但并未得到解决，目前已对学校所在的洛杉矶联合学区提出非正常死亡诉讼。

洛杉矶警官米勒（Charles Miller）透露，涉及丘基帕之死的12岁学生已被逮捕，由于是未成年人，暂时无法公开姓名与性别。另外，律师格拉斯曼指出，家属并未排除对山谷长老教会医院提告的可能性，但目前主要是追究学区未能及时阻止霸凌的责任。

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