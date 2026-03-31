高油价︱南韩提1312亿紧急预算 补贴低收入国民最多$3000

国际油价因美伊战争大幅上升，每桶突破100美元。南韩宣布提出26.2万亿韩元（约1312.5亿港元）的补充预算案，应对高涨物价、高利率及韩元汇率下跌。预算案4月10日在国会表决。

垃圾袋销量急弹5倍超市断货

韩联社报道，南韩总统李在明31日主持审议并通过上述补充预算案。这是企划预算处今年成立后编制的首份补充预算案，也是李在明政府自2025年6月成立以来的第二次补充预算，被命名为「克服中东战争危机的2026年度补充预算」。

此次补充预算的核心项目是「高油价补贴」。政府计划向收入下游70%的约3580万人发放每人10万至60万韩元（约508.6至3051.6港元）不等的补贴。该补贴为可按现金方式使用的直接援助，发放标准将根据收入水准、地区等因素差异化确定。



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此外，政府还将投入约5万亿韩元（约2543亿港元）用于缓解能源成本压力，包括稳定油价及降低燃油、交通费用等措施，并加强对低收入群体及相关行业的支援。

南韩政府计划当天下午向国会提交预算案。朝野双方将经过4月2日施政演说及国会预算决算特别委员会审议后，于4月10日在国会全体会议上表决处理。

据新华社报道，南韩实行严格的垃圾分类，民众需使用「重量制收费垃圾袋」，国际油价急升，令依赖石油原料制造的垃圾袋售价大幅波动，抢购垃圾袋成为首尔民众近日热门话题。

数据显示，从3月21日至27日，首尔各区重量制收费垃圾袋日均销量达到270万只，是过去3年日均销售量的近5倍，部份超市更缺货。

首尔政府已紧急追加接近平时10倍的订货量，预计下周内恢复供应。