证券经纪开战前试图投资国防基金 美防长卷内幕交易疑云

英国《金融时报》报道，美国国防部长赫格塞思（ Pete Hegseth ）的证券经纪，曾在美国对伊朗发动攻击的前数周，试图向贝莱德的国防工业ETF投资数百万美元，这笔交易最终因为平台限制而未能达成，但此举已引发市场对华盛顿高层内幕交易和潜在利益冲突的强烈关注。不过，五角大楼已否认有关报道。

报道引述3名知情人士透露，赫格塞思在跨国金融服务机构摩根士丹利（Morgan Stanley）的证券经纪，今年2月主动联系资产管理公司贝莱德集团（BlackRock），洽询投资贝莱德去年推出的「国防工业主动型ETF」（Defense Industrials Active ETF），金额高达数百万美元，时间点就在美以对德黑兰展开军事行动前不久。

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赫格塞思（右一）被视为是这场战争的主要推手，也是特朗普政府中最积极主张对伊朗动武的官员之一。美联社

特朗普日前表示，赫格塞思是其国安团队中最早主张开战的内阁成员。路透社

赫格塞思在摩根士丹利的证券经纪试图洽购国防基金股。路透社

引发潜在利益冲突关注

知情人士指，由于赫格塞思身分特殊，此举在贝莱德集团内部引发关注。贝莱德与摩根士丹利均拒绝对此置评。

赫格塞思被视为是这场战争的主要推手，也是特朗普政府中最积极主张对伊朗动武的官员之一。特朗普日前表示，赫格塞思是其国安团队中最早主张开战的内阁成员。

根据贝莱德资料，规模32亿美元、代号为IDEF的股票型基金，主要持股包括洛歇马丁公司（Lockheed Martin）、诺斯洛普·格鲁曼（Northrop Grumman）及美国国防产业数据分析外判商Palantir技术公司等。

相关申购未成功

然而，去年5月才推出的ETF当时尚未开放摩根士丹利客户购买，因此相关申购并未成功。暂时不清楚赫格塞思的证券经纪是否改为投资其他国防相关基金。

在纳斯达克（Nasdaq）上市的IDEF过去一年上升了28%，但未因中东战争走扬，反而在过去一个月下跌近13%。

尽管这笔未能完成的投资可能避免了短期亏损，但赫格塞思的股票经纪在美国准备发动大规模军事行动前夕计划重押国防类股，预料将掀起争议。

五角大楼否认报道 要求撤文

针对有关报道，五角大楼首席发言人帕尼尔（Sean Parnell）在X平台驳斥《金融时报》的报道，称这「完全是编造的」，并要求《金融时报》撤回该文。

帕尼尔表示，赫格塞思及其任何代表均未就此类投资与贝莱德接洽，「这又是毫无根据的诽谤，试图误导大众」。

