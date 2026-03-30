Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洛杉矶「No Kings」示威爆冲突 警施放催泪弹驱散 75人被捕

即时国际
更新时间：07:45 2026-03-30 HKT
发布时间：07:45 2026-03-30 HKT

反对美国总统特朗普的「No Kings」示威持续，在洛杉矶市中心示威演变成冲突，警方周日表示共有75人被捕，另有联邦执法人员在事件中受伤。

示威者投掷物件后爆冲突

洛杉矶警察局指，被捕者包括66名成年人及8名未成年人，另有一人涉嫌持有匕首被捕。当局称，部分示威者未按指示散去，并向联邦人员投掷混凝土块，至少两名人员受伤需接受治疗。

示威当日下午在市政厅对出的公园开始，原本属全国反特朗普示威一部分，初期有数万人参与并大致和平。然而至傍晚，有示威者在联邦拘留中心外破坏围栏并投掷物件，警方其后宣布进入战术警戒状态，并出动人员清场，期间警方使用催泪气体驱散人群。

期间亦有人在拘留中心附近涂鸦，包括针对移民及海关执法局（ICE）的威胁字句。联邦检察官警告，袭击执法人员属重罪，涉案人士将被追究。

市长呼吁示威者保持和平

洛杉矶市长巴斯早前呼吁示威者保持和平，强调和平示威属宪法权利。警方其后于晚上解除战术警戒。

「No Kings」示威为反特朗普运动之一，第三轮集会周末举行，主办方声称全国及海外多地共有数百万人参与，规模或为历来最大。行动遍及主要城市如华盛顿、纽约及洛杉矶，并延伸至伦敦、巴黎等地。

示威主要针对特朗普政府多项政策，包括对伊朗战事、加强移民执法，以及生活成本上升等议题。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
21小时前
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
九寨沟7级地震︱2017年以来首拍野生大熊猫栈道漫步 工作人员：2至3岁︱有片
即时中国
10小时前
港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺
突发
18小时前
有片｜小童坐司机大髀揸軚盘学驾车 网民轰：唔汲取教训好幼稚
00:38
有片｜小童坐司机大髀揸軚盘学驾车 网民轰：唔汲取教训好幼稚
突发
13小时前
民调结果显示，特朗普支持率跌至36%，为重返白宫以来最低。美联社
伊朗局势︱美以发动战事满月  特朗普陷入四大「泥沼」困境？
即时国际
14小时前
邓一君移居海外陪女升学明年回流定居 认发明星梦冇兴趣挑战演技：我净系钟意有钱赚、攞威
邓一君移居海外陪女升学明年回流定居 认发明星梦冇兴趣挑战演技：我净系钟意有钱赚、攞威
影视圈
14小时前
伊朗局势｜伊朗称攻击美军支援船及驻杜拜美军 中东4国外长周日在巴基斯坦会谈｜持续更新
02:37
伊朗局势｜以色列扩大黎南缓冲区 巴基斯坦外长称美伊对巴促成谈判表达信心｜持续更新
即时国际
10小时前
睪丸扭转900°︱11岁童怕丑延医遭切除 拆解「蛋蛋」打结四大原因
睪丸扭转900°︱11岁童怕丑延医遭切除 拆解「蛋蛋」打结四大原因
即时中国
2026-03-29 08:00 HKT
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
23小时前
有片｜3男学生麦记争执互泼饮料 被大叔气场辗压 校方：希望公众给予学生改过机会
01:14
有片｜3男学生麦记争执互泼饮料 被大叔气场辗压 校方：希望公众给予学生改过机会
突发
13小时前