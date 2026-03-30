洛杉矶「No Kings」示威爆冲突 警施放催泪弹驱散 75人被捕

反对美国总统特朗普的「No Kings」示威持续，在洛杉矶市中心示威演变成冲突，警方周日表示共有75人被捕，另有联邦执法人员在事件中受伤。

示威者投掷物件后爆冲突

洛杉矶警察局指，被捕者包括66名成年人及8名未成年人，另有一人涉嫌持有匕首被捕。当局称，部分示威者未按指示散去，并向联邦人员投掷混凝土块，至少两名人员受伤需接受治疗。

示威当日下午在市政厅对出的公园开始，原本属全国反特朗普示威一部分，初期有数万人参与并大致和平。然而至傍晚，有示威者在联邦拘留中心外破坏围栏并投掷物件，警方其后宣布进入战术警戒状态，并出动人员清场，期间警方使用催泪气体驱散人群。

期间亦有人在拘留中心附近涂鸦，包括针对移民及海关执法局（ICE）的威胁字句。联邦检察官警告，袭击执法人员属重罪，涉案人士将被追究。

市长呼吁示威者保持和平

洛杉矶市长巴斯早前呼吁示威者保持和平，强调和平示威属宪法权利。警方其后于晚上解除战术警戒。

「No Kings」示威为反特朗普运动之一，第三轮集会周末举行，主办方声称全国及海外多地共有数百万人参与，规模或为历来最大。行动遍及主要城市如华盛顿、纽约及洛杉矶，并延伸至伦敦、巴黎等地。

示威主要针对特朗普政府多项政策，包括对伊朗战事、加强移民执法，以及生活成本上升等议题。