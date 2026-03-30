伊朗局势｜以色列南部中资化工厂遭导弹击中 逾20人伤一度传危险化学品泄漏

以色列南部城市贝尔谢巴一处工业区，周日下午遭导弹攻击，引发火警，一度传出危险化学品泄漏。环境保护部表示，经现场专业检测后，已排除对公众的危险。

受影响工厂隶属安道麦（ADAMA）公司，主要生产农业用杀虫剂、除草剂及杀菌剂，属中国化工集团旗下先正达（Syngenta Group）子公司。环境保护部长伊迪特·西尔曼表示，道路已恢复通行，工厂及邻近工厂员工亦可离开防护区。

以色列媒体报道，事件造成超过20人受轻伤，其中11人因恐慌接受治疗。警方封锁40号高速公路，拉马特内格夫地区议会呼吁居民改道通行；内务前线指挥部则要求当地居民留在封闭建筑内，关闭空调和窗户。

内奥特霍瓦夫工业区管理委员会表示，已与内务前线指挥部、警方、消防及环境保护部合作，确保安全，并强调「出于安全考虑，曾宣布危险化学事件，所有工厂员工被指示留在安全区域」。