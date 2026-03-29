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俄罗斯达吉斯坦暴雨成灾 宣布进入紧急状态 逾32万人断电

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更新时间：07:46 2026-03-29 HKT
发布时间：07:46 2026-03-29 HKT

俄罗斯南部达吉斯坦地区首府马哈奇卡拉（Makhachkala）受连日暴雨影响，当局宣布进入紧急状态，洪水导致大规模停电并破坏基础设施。

达吉斯坦应急部表示，截至当地时间中午12时，当地283个居民点中，共327,183人仍然断电，其中包括89,705名儿童。

地方官员指出，虽然已针对恶劣天气做出准备，但实际情况超过「最悲观预测」。第二大城市哈萨维尤尔特（Khasavyurt）的一座铁路桥因暴雨受损，北高加索铁路有桥梁坍塌。

天气预报称，当地强降雨将持续至周日，紧急救援与疏散工作仍在进行中。

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