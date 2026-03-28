老虎活士涉酒驾或药驾被捕 憔悴监狱照曝光 特朗普：感到难过

美国高尔夫名将、前「一哥」老虎活士在佛罗里达州遇上车祸，他及另一名乘客没有受伤，但随后因涉嫌在药物或酒精影响下驾驶被捕。他被捕后在监狱拍摄的照片曝光，神情憔悴、双眼充血。而他的女友、也是美国总统特朗普的前媳妇瓦妮莎（Vanessa Trump），事发时并未同车。特朗普称对活士被捕的消息感到难过，形容对方是好友，是一个了不起的人。

女友为特朗普前媳妇 并未同车

美联社公开图片，显示活士的Land Rover座驾翻侧后，他站在草丛附近。事发在当地周五下午，当时活士在朱庇特岛驾驶多用途车，他试图转方向越过前面清洁拖车，但座驾撞到拖车尾部后翻侧，活士自行从车厢爬出来。

酒精测试阴性 拒尿液检测

警方指，活士在马丁县监狱接受酒精呼气测试，结果显示无酒精反应。调查人员认为精神迟缓，并出现受影响的迹象，可能与毒品或药物有关。但由于他拒绝接受尿液检测，未能肯定是否涉及药物或毒品。警方在事故车辆中未发现任何毒品或药物。

当局控告50岁的活士2项较轻罪名，分别是受酒精或药物影响下驾驶造成财物损毁，以及拒绝接受合法测试。

遭控2轻罪 神志不清或受药物影响

根据佛州法律，他必须在监狱内至少逗留满8个小时，之后才能获得保释。

美国总统特朗普表示，他已听闻今次事件。特朗普说：「我感到非常难过，这是一次意外，他遇到一些困难。他是我非常亲近的朋友，他是很棒的人，一个了不起的人。」

第2次面对受影响下驾驶指控

这是活士第2次面对受影响下驾驶指控，他曾于2017年在佛州朱比特岛被捕，之后承认卤莽驾驶罪名。

他也曾在2021年2月涉及一宗严重车祸，当时导致双腿严重骨折。

伤病困扰横跨逾20年 多次动手术

他的伤病史横跨20多年，包括动过多次背部手术、前十字韧带重建手术、阿基里斯腱断裂以及慢性膝盖疼痛，这些伤势近年来大幅限制他的赛程安排。

他才刚回归赛场，23日代表他的朱比特连线高尔夫俱乐部参加TGL总决赛，这是他自2024年英国公开赛遭淘汰后的首度亮相。

去年3月公开与特朗普前儿媳恋情

坐拥15座大赛冠军的活士尚未证实是否计划参加4月9日在奥古斯塔举行的美国名人赛。

至于和他交往的女友瓦妮莎，未有同车。48岁的瓦妮莎于2018年向特朗普长子唐纳德提出离婚，两人育有5名子女；她与活士的交往关系已持续逾一年。这对情侣去年3月在社交媒体上正式公开恋情，当时相关传闻已流传数周。