马杜罗穿囚衣曼哈顿应讯 特朗普预告加控更多罪名

被美军带到美国受审的委内瑞拉领导人马杜罗（Nicolás Maduro）与妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）周四（26日）身穿米色囚服，现身纽约曼哈顿联邦法院应讯。这是马杜罗自今年1月遭美军特种部队突袭抓捕后的第二次公开露面。美国总统特朗普同日在白宫向媒体预告，政府将对马杜罗提起更多起诉，称目前起诉的罪名「仅占其恶行的一小部分」。

特朗普：将有更多审判 不放过马杜罗

特朗普在白宫告诉记者，司法部门正准备对马杜罗追加控罪，但未透露具体罪名。他表示：「我想还会有其他审判，因为他们起诉他的罪名只是他所作所为的一小部分。」他强调，马杜罗面对的法律制裁将会接踵而至。

目前马杜罗面临四项重罪指控，包括「毒品恐怖主义阴谋」（narcoterrorism conspiracy），指控其利用贩毒资金资助恐怖活动。然而，路透社分析指出，这类法案在法庭上的成功率有限，过去四宗定罪个案中有两宗因证人可信度问题而被推翻。

庭审的焦点之一在于马杜罗的辩护费用。马杜罗及其妻子向法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）申请撤销控罪，理由是美国政府冻结了委内瑞拉的公共资金，导致他们无法支付高昂的私人律师费，违反了美国宪法第六修正案赋予被告选择律师的权利。

检察官辩称，美国自2019年起已不承认马杜罗为合法总统，且基于国家安全及制裁政策，不能允许其动用委国资金。然而，由前总统克林顿任命的法官赫勒斯坦对此表示怀疑，他指马杜罗已被捕入狱，不再构成国安威胁，而宪法规定的律师权利应高于其他考虑。代表马杜罗的知名律师波拉克（曾代表维基解密创办人阿桑奇）表示，若无法获得报酬，他有意退出辩护。

据路透社报道，周四曼哈顿法院外气氛紧张，警方需隔开两批示威者。一边是高举穿橙色囚衣马杜罗模拟像的反对派，庆祝这位「独裁者」受审；另一边则是手持「释放马杜罗总统」标语的支持者，抗议美国的绑架行为。