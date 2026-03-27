美钞将印特朗普签名 打破165年传统 被夸「黄金时代缔造者」

美国财政部周四（26日）宣布一项重大变动，为纪念美国独立250周年（Semiquincentennial），现钞上将首次印上现任总统特朗普（Donald Trump）的签名。此举不仅打破了165年来由美国国库局长（Treasurer of the United States）签署美钞的传统，更标志著美国历史上首次有在任总统的墨宝直接出现在流通货币上。

六月发行首批百元美钞 取代国库局长位置

财政部的声明表示，首批印有特朗普与财政部长贝森特（Scott Bessent）签名的100美元大钞将于今年6月正式印行，随后各面额钞票亦会陆续更新。

美国财政部周四（26日）宣布一项重大变动，为纪念美国独立250周年（Semiquincentennial），现钞上将首次印上现任总统特朗普（Donald Trump）的签名。路透社

财政部的声明表示，首批印有特朗普签名的100美元大钞将于今年6月正式印行，随后各面额钞票亦会陆续更新。路透社

国库长布兰登·比奇（Brandon Beach）称赞特朗普是美国「黄金时代经济复兴的缔造者」。路透社

目前，财政部印务局（BEP）仍在使用前总统拜登时期的财政部长耶伦（Janet Yellen）及国库局长马莱尔巴（Lynn Malerba）签名的版模。随著是次变动，马莱尔巴将成为自1861年联邦政府发行货币以来，最后一位在美钞留名的国库局长，终结了该职位长达165年的「签名权」。

贝森特：彰显特朗普经济成就及美元霸权

财政部长贝森特在声明中表示，鉴于特朗普第二任期内美国经济增长强劲、金融稳定以及「美元持久的霸权地位」，在立国250周年之际作出此项调整十分合适。

贝森特指出：「没有比在美钞上印上总统特朗普的名字，更能有力地表彰我们伟大国家及其历史性成就的方式。」他强调，这批具历史意义的货币在美国「半五百周年」庆典期间发行，别具意义。

国库长布兰登·比奇（Brandon Beach）表示，「作为美国黄金时代经济复兴的缔造者，特朗普总统在历史上的地位毋庸置疑。将他的签名印在美国货币上，不仅恰当，而且实至名归。」

法律限制人像上币 签名成「折衷」方案

事实上，特朗普政府一直致力于将总统姓名标志化，包括将其名字印在政府大楼、政府计划、军舰以至硬币上。早前，特朗普任命的联邦艺术委员会已批准一款印有其肖像的纪念金币设计。

然而，由于美国法律严禁在流通硬币上描绘在世人物，发行1美元特朗普流通硬币的计划受阻。相比之下，现行法律赋予财政部在美钞设计上有较大裁量权（主要用于防伪），只要保留「In God We Trust」字样及仅使用已故人士肖像，财政部即可更改其他设计元素。官员强调，除签名更换外，美钞的整体设计将维持不变。