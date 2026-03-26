社媒戕害青少年 美陪审团破天荒裁定Meta及Google须负责

美国科技巨头遭受司法重挫。加州洛杉矶一个联邦法院的陪审团作出历史性裁决，认定社交媒体巨头Meta及Google旗下的YouTube，需为其平台对一名年轻用户造成的精神伤害负责，勒令两间公司合共赔偿300万美元（约2340万港元）。此案为同类诉讼中首宗进入判决程序的案件，其结果或对全球数千宗类似诉讼起指标作用，并可能彻底改变社交媒体平台的营运模式。

原告自幼沉迷致抑郁 裁定平台设计有过失

案中原告为现年20岁的女子凯莉（Kaley G.M.），她指控自6岁起观看YouTube，9岁开始使用Instagram，长期沉迷导致她出现焦虑、抑郁及「体象障碍」（Body Dysmorphic Disorder）等严重精神问题。

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由十二人组成的陪审团，最终以十比二的票数裁定，Meta及Google在其平台的设计与营运上均存在过失，并且未有就其产品对未成年人可能构成的危险，作出足够的警示。其中，Meta被判须赔偿210万美元，Google则须支付90万美元。

判决绕过「避风港条款」 直击「成瘾机制」设计

过去数十年，美国科网企业一直受惠于《通讯规范法》第230条的保护，该条款令平台毋须为用户发布的内容承担法律责任，成为科企的「免死金牌」。

然而，本案原告的律师团队采取了全新策略，成功绕过第230条款的限制。他们主张，问题核心并非用户发布的内容，而是社交平台本身的架构设计。律师团队指出，诸如「无限滚动」、「持续推送通知」、「自动播放」以及「美颜滤镜」等功能，令Instagram及YouTube等应用程式，变成犹如「数码赌场」，其「成瘾机制」的工程化设计，对年轻人具有难以抗拒的吸引力，使其无法放下手机。

或引发诉讼海啸 涉事公司拟上诉

陪审团同时裁定，两家公司尚需支付惩罚性赔偿，具体金额有待法庭另行审理，意味最终赔偿总额可能远超目前水平。

此案被视为「风向标案件」，其判决结果将直接影响全美约2000宗由个人、家长或学区提起的同类待审诉讼。法律界人士分析，若科网平台在后续案件中持续败诉，恐将陷入如烟草及鸦片类药物行业般的「诉讼地狱」，面临沉重的经济与声誉打击。

值得一提的是，另一社交媒体Snapchat及影音平台TikTok原亦为本案被告，但两家公司均在审讯开始前，与原告达成了保密的庭外和解。

对于裁决，Meta发表声明表示「尊重但不同意」，并正在评估法律选项。Google发言人则称，本案误解了YouTube作为一个负责任的串流平台，公司不认同判决并计划上诉。