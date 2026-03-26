富士山随时爆发？ 日政府首与东京商对策 最坏情况积灰30厘米

日本圣山富士山虽已沉睡超过300年，但其作为活跃活火山的威胁始终笼罩首都圈。日本政府昨日（25日）首次召集东京都政府及各大民间企业举行联合会议，针对富士山一旦发生如同1707年「宝永大爆发」规模的喷发，商讨应对机制与防灾物资供应链。

模拟喷发持续两星期 东京心脏地带恐「瘫痪」

根据日本政府发布的最新模拟预测，若富士山发生大规模喷发，火山灰影响可能持续超过两星期。在最极端的情况下：

神奈川县： 降灰厚度可能高达30厘米。

东京市中心： 降灰预计达10厘米厚。

根据日本政府发布的最新模拟预测，若富士山发生大规模喷发，火山灰影响可能持续超过两星期。 会议指出，如此厚度的火山灰将导致交通网络全面崩溃，铁路与公路运输被迫中断。 日本政府昨日（25日）首次召集东京都政府及各大民间企业举行联合会议，针对富士山一旦发生如同1707年「宝永大爆发」规模的喷发，商讨应对机制与防灾物资供应链。 去年日本政府亦使用Ai模拟富士山一旦大爆发的情景。 去年日本政府亦使用Ai模拟富士山一旦大爆发的情景。 去年日本政府亦使用Ai模拟富士山一旦大爆发的情景。 去年日本政府亦使用Ai模拟富士山一旦大爆发的情景。

会议指出，如此厚度的火山灰将导致交通网络全面崩溃，铁路与公路运输被迫中断。东京都政府目前的指导方针是原则上要求市民「尽可能留在家中」，但官方亦坦言，若物流停摆，食物及生活物资的获取将面临极大困难。

专家警示「异常沉寂」 商讨撤离与废弃物处理

参与会议的单位除政府部门外，还包括电力、通讯及铁路等关键基础设施企业。会上重点讨论了以下对策：

居家生活支援： 如何在长期围困下确保水电及物资供应。

撤离与避难： 针对高风险区域规划疏散路线。

火山灰清理： 预先选定堆放与处理海量火山灰的场地，防止二次灾害。

专家在会上警告，富士山自上次爆发以来已平静超过三个世纪，这种长期的「沉寂」在火山史上被视为异常状态，压力积累愈久，爆发威力恐愈惊人。

今次会议象征日本防灾策略从单纯的「救灾」转向整体的「国家韧性」建设。电力与通讯公司正检讨如何保护精密仪器免受具导电性与磨蚀性的火山灰破坏，以确保东京都的政经功能不因自然灾害而彻底停摆。