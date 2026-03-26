伊朗局势｜美军最贵航母「福特号」起火撤离战区 美媒：揭技术与设计隐患　

美国海军最新一代、造价高达132亿美元（约1033亿港元）的核动力航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford），近日因舰上发生严重火灾，被迫撤离中东战区，前往希腊克里特岛（Crete）进行紧急维修。彭博社周二（24日）报导指出，这宗意外不仅令美军在中东的威慑力受挫，更揭示了这艘「史上最贵军舰」长期存在的技术与保养漏洞。

洗衣房失火 多处舱室及床位被毁

事故发生于3月12日，当时正在波斯湾执行任务的「福特号」船尾洗衣房突然起火。火灾造成3名水兵受伤，另有200多名水兵因吸入浓烟需接受治疗。火势更蔓延至多个舱室，导致大量床位被焚毁。由于损毁严重，这艘排水量达10万吨的巨舰被迫中断军事部署。

自2025年6月起，「福特号」已连续在海上执勤约九个月，先后参与美国针对委内瑞拉及伊朗的军事行动。分析指出，长时间的高强度部署令舰上设备及人员均承受极大压力。

五角大楼报告：作战效能及可靠性存疑

彭博社引述五角大楼测试机构的最新评估报告，对「福特号」的实战能力提出质疑。报告显示，尽管该舰于2017年服役，但在「系统可靠性」方面仍有诸多不确定性，包括：

关键系统缺乏数据： 舰载机弹射与回收系统、雷达系统及武器升降设备等，均缺乏足够的实战测试数据。

防御能力不明： 目前尚无足够数据判定该舰拦截敌方飞机、反舰导弹或小型攻击机的实际表现。

设计缺陷： 报告特别提到舰上缺乏足够铺位安置所有船员，严重影响官兵的生活品质。

特朗普「炮舰外交」令海军过度负荷

报道指，目前美国总统特朗普正试图透过「炮舰外交」手段，在伊朗及委内瑞拉实现其地缘政治目标。然而，这艘最先进航母的「因伤退赛」，反映出美军装备在长期高压环境下已显露疲态。

美国防部目前未有对相关报道作出置评。