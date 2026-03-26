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习特会｜白宫：特朗普5月14日至15日国事访华 将与习近平会面

即时国际
更新时间：02:10 2026-03-26 HKT
发布时间：02:10 2026-03-26 HKT

美国白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）于周三（25日）宣布，总统特朗普将于5月14日至15日对中国进行国事访问，届时将与国家主席习近平举行会晤。

曾因伊朗战事推迟行程

特朗普原定于3月底访问北京，但早前他公开表示，由于需全神贯注于美军在伊朗的军事行动，已主动向中方提出延期要求。他当时形容行程需要「重新安排」，以便应对中东地区瞬息万变的战况。

随著白宫公布最新日期，访华行程最终落实推迟约一个半月。莱维特补充指，习近平亦已接受邀请，将于今年稍后时间回访华盛顿，具体日期则有待美中双方协调后另行公布。

中东局势料成会晤焦点

外交分析指出，由于伊朗战争已持续超过三星期，至今未见平息迹象，中东局势料「习特会」的焦点。

目前美方正就「15点停火方案」与德黑兰博弈，而特朗普在宣布访华日期的同时，军方正向中东增派第82空降师及海军陆战队。

莱维特表示，两国元首均期待是次面对面交流。此次访问亦是特朗普重返白宫后首次到访北京。

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