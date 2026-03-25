中东局势｜伊朗据报拒绝美国停火方案 提「5点反提案」未关谈判门

美联社报道，伊朗国营电视台（Press TV）周三（25日）引述官方消息指，德黑兰拒绝由巴基斯坦转递的美国停火「15点协议」，以及表明会继续在中东地区发动「猛烈打击」。报道又引述该名高级政治安全官员称，伊朗向美国和以色列反向开出五项停火条件，包括要求美国支付战争赔偿及承认伊朗对霍尔木兹海峡的主权。

伊朗开出五大反建议 坚持海峡主权及赔偿

伊朗官方透过英文频道 Press TV 表示，「当伊朗决定这样做，且其自身条件得到满足时，战争才会结束」，并扬言将继续在美、以目标发动「猛烈打击」。德黑兰提出的「五点反建议」包括：

停止暗杀行动： 要求停止针对伊朗官员的杀戮。 安全保证： 确保未来不会再有针对伊朗的战争。 战争赔偿： 要求美方赔偿因战争造成的各项损失。 结束敌对： 全面停止军事敌对行为。 海峡主权： 承认伊朗对霍尔木兹海峡的「主权行使」。

由于伊朗坚持控制全球能源命脉霍尔木兹海峡，并要求经济赔偿，外界预料相关条款将极难被白宫接受。

伊朗并非关上谈判大门：条件获满足后结束战争

虽然伊朗方面拒绝接受美国总统特朗普的停火「15点协议」，但并没有关上谈判之门。伊朗电视报道称，伊朗将「根据自身决定的时间，并在其提出的条件得到满足后」，结束战争，不会允许美国总统特朗普决定战争结束的时间。换言之，伊朗并没有拒绝与美国谈判。

联合国秘书长痛斥冲突失控 开战三周逾2500人丧生

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）周三发表严厉声明，形容目前的战事「已突破了领导人所能想像的极限」。他点名要求美国及以色列停止战斗，指出平民伤亡正不断攀升，全球经济冲击日益严重；同时他亦向伊朗喊话，要求其停止攻击邻国。

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根据最新数据，这场开战逾三星期的冲突已造成逾 1,500 名伊朗人、1,000 名黎巴嫩人丧生，美军亦有 13 人殉职。古特雷斯已宣布任命私人特使，领导联合国的斡旋工作。

埃及不放弃斡旋 续与美伊双方保持接触

尽管伊朗暂时关上协议大门，但中东另一重要调停者埃及表示将继续努力。埃及外长阿卜杜拉提（Badr Abdelatty）周三在开罗表示，埃及支持美国总统特朗普总统的和平倡议，并透过与伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）的单一渠道保持沟通。

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阿卜杜拉提强调，「历史教训告诉我们，军事手段并非答案」。他认为只要双方具备政治意愿，仍有机会达成折衷方案。

目前，美军第 82 空降师及海军陆战队正持续向地区部署，以色列对德黑兰的空袭亦未见停止。随著特朗普设定的「五天观察期」接近尾声，若外交谈判未能取得实质进展，美军会否如期在周末对伊朗能源设施发动大规模打击，将成为全球关注的焦点。