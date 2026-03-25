伊朗局势｜泰国油轮安全通过霍尔木兹海峡 官方证实无收过路费
更新时间：22:47 2026-03-25 HKT
发布时间：22:47 2026-03-25 HKT
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伊朗宣布有条件开放非敌对国家通行霍尔木兹海峡后，一艘泰国籍油轮23日成功穿越这条重要水道。泰方证实，外交部与伊朗当局经过密集协商，为这艘曼差石油公司（Bangchak Corporation）油轮取得安全通行许可，且无需支付任何费用。
路透社报道，泰国外交部长希哈萨（Sihasak Phuangketkeow）24日向媒体透露，他早前向伊朗驻泰大使提出，请求协助确保泰国船只通过霍尔木兹海峡。而对方回应愿意协助，并要求泰方提供预计通行船只名单。
伊朗驻泰使馆在X平台发文表示，泰国船只顺利通过反映两国紧密关系，并强调「盟友有特殊地位」。
另一艘船等待许可
曼差油轮自3月11日起停泊在波斯湾，经协调后于23日顺利通过海峡，目前正在返航泰国途中。泰国另一艘SCG化学公司所属船只也正等待通行许可。
据早前消息，伊朗23日已向联合国安全理事会及国际海事组织（IMO）发出正式照会，通知「非敌对船只」只要未涉入或支持对伊朗的侵略行为，且完全配合伊朗公告的安全规范，就能在与伊朗主管机关协调后，安全穿越霍尔木兹海峡。
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