伊朗局势｜传美国拟停火一个月、穆杰塔巴允谈判 15点协议包括撤核换撤制裁 

以色列及美国媒体最新报道，美国已透过巴基斯坦向伊朗递交一份包含「15点计划」的全面停火协议，旨在彻底终结美伊冲突；总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）与中东特使威特科夫（Steve Witkoff）负责斡旋，将推动双方停火一个月，以展开谈判。消息传出后，国际油价在大幅波动中收窄升幅。

15点方案细项曝光 要求伊方交出浓缩铀

综合《以色列时报》及以色列第12频道报道，这份由库什纳及威特科夫草拟的方案，对伊朗提出了严苛的解除武装要求。核心条款包括：

拆除核设施： 伊朗必须拆除现有的所有核设施。

永久弃核： 承诺永远不再寻求拥有核武器。

移交原料： 将现有的高浓缩铀库存全部移交予国际原子能机构（IAEA）监管。

撤销制裁作为交换 美方提议助伊发展民用核能

作为换取和平的代价，美方亦开出了的补偿条件。若伊朗同意方案，将可获得：

全面解禁： 国际社会将全面撤销对伊朗的所有经济制裁。

民用核能援助： 美国将协助伊朗发展民用核能计划，包括支援布什尔核电站（Bushehr）的电力生产。

废除自动恢复制裁机制： 移除所谓的「快速回弹」（snapback）机制，即未来若伊朗违约，制裁不会再自动生效。

报道指，库什纳与威特科夫去年曾成功促成以色列与哈马斯的停火，是次再度联手出动，负责斡旋。

特朗普称战争「已打赢」

就在协议细节流出的同时，特朗普在白宫发表强硬讲话，声称「战争已经打赢了」。特朗普说：「他们（伊朗）已经没有海军，也没有空军，什么都没有。我们的飞机正字面上地在德黑兰及该国其他地区上空盘旋。」他强调军事行动进度远超预期，并指早前对发电站发出的打击通牒虽然推迟，但那是因为「协议即将达成」。

路透社报道，受停火协议消息刺激，布兰特油价及西德州原油在震荡中回落。交易员普遍认为，若为期一个月的停火协议能顺利于本周达成，将为解决霍尔木兹海峡封锁僵局提供契机。

伊朗外长据报与美国特使通话

目前，全球正关注德黑兰会否接受这份「15点协议」。而据《阿拉伯电视台》（Al Arabiya）及《Ynet》报道，伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）已与美国特使威特科夫（Steve Witkoff）进行通话。阿拉格齐在电话中明确表示，已获得最高领袖穆吉杰塔巴的授权，只要德黑兰的核心条件得到满足，伊方愿意迅速解决冲突。

不过路透社引述三名以色列官员指，伊朗不太可能全盘接受美国提出的建议，尤其在弹道飞弹的问题上，仍是双方难以跨越的鸿沟。