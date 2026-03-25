伊朗局势｜特朗普发帖前15分钟 有人沽空期油狂赚 白宫否认内幕交易指控

中东局势反复令国际油价剧烈震荡，路透社及多间财经媒体披露，就在美国总统特朗普周一（23日）发帖宣布推迟对伊军事行动前的短短15分钟，有神秘交易员在石油期货市场豪掷逾5亿美元（约39亿港元）大举沽空。随着特朗普发帖后油价暴跌，该神秘实体短短数分钟内狂赚数百万美元，引发市场高度关注。

精准预知局势降温？ 15分钟前现异常沽压

根据伦敦证券交易所（LSEG）及交易所数据显示，格林威治时间周一上午10时49分至10时50分，即特朗普在Truth Social发帖宣布美伊对话「富有成效」并延迟打击伊朗发电站前15分钟，市场突然出现异常交易纪录。

数据显示，该一分钟内共有5,100手布兰特（Brent）及西德州（WTI）原油期货合约成交，名义价值估计高达5.8亿美元。分析指，当时沽盘占据主导地位，显示有资金在利好消息公布前，已精准预判市场将会出现局势降温走势。

油价数分钟内插水15% 1,300万桶原油瞬间易手

当格林威治时间11时05分特朗普正式发文后，能源市场随即上演大屠杀。布兰特原油价格从每桶112美元直线跌至约99美元，跌幅一度高达15%；WTI原油亦由99美元附近暴泻至86美元。

在发帖后的一分钟内，市场情绪彻底崩溃，超过13,000手期货合约易手，相当于1,300万桶实物原油。市场观察人士指出，在当天没有联储局公告或重要能源数据出台，亦没有新闻报道预测局势降温的情况下，发帖前的巨额交易显得极不寻常。一位投资组合经理直言：「有人刚刚发了大财，这很难用巧合来解释。」

面对排山倒海的质疑，白宫发言人库什德赛（Kush Desai）回应时断然否认任何涉及内幕交易的说法。他强调白宫不容忍官员利用内部资讯谋私，并批评相关暗示是「毫无根据且不负责任」的报道。

美国证券交易委员会（SEC）及商品期货交易委员会（CFTC）目前均拒绝就事件置评。

目前，布兰特油价回升至每桶104美元水平，反映市场对谈判进展仍持观望态度，尤其是伊朗方面始终否认与美方有直接接触。分析人士指出，自2月冲突爆发以来，油价已累积上升逾40%，每日交易量翻倍至100万手（约10亿桶原油），极高的波动性令内幕交易的指控变得更为敏感。