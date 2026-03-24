中东局势升温 韩总理金民锡临时取消访华行程

为应对中东紧张局势可能对国内经济造成的冲击，南韩总理金民锡临时取消原定访问中国并出席博鳌亚洲论坛的行程。南韩国总理室于周一（23日）公布此消息，此举被视为南韩政府高度关切中东局势长期化所带来影响的罕见举动。

称需坐镇指挥经济应对

南韩总理室表示，近期中东地区的军事冲突导致复合性外部风险加剧，其影响正逐步波及南韩的国民经济与民生，亟需政府建立应对机制，并将于日内公布相关措施。

声明指出，综合当前情况，政府决定取消总理的访华行程，此乃考虑到在目前的危机状况下，总理需要亲自负责经济相关应急工作的决策与部署。韩方已透过外交渠道，提前向中方充分说明情况并请求谅解。

将成立跨部门工作组

据报道，南韩政府计划近日成立应对中东局势影响的工作组，金民锡将担任工作组负责人，直接指挥政府相关工作。据悉，该工作组将由多个政府部门首长组成，分别主管经济与物价、原油、金融、民生及涉外事务等领域。

总理室原于本月9日宣布，金民锡将于3月24日至27日访华，出席博鳌亚洲论坛并发表主题演讲。由于高级官员的出访行程通常需要长时间协调，在临近出发前取消实属罕见，外界解读此举反映南韩政府对当前局势的极大忧虑。