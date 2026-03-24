中东局势｜停火现曙光？ 传伊朗最高领袖肯首与美谈判

美伊战事现解决曙光。美国总统特朗普周一（23日）于田纳西州孟菲斯发表讲话，声称美、伊双方正就一项包含「15点框架」的停火协议进行密集磋商，并已取得很大共识，双方有望在短期内结束战事。



与此同时，Al Arabiya English报道，根据以色列消息，伊朗最高领袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已同意与美国进行谈判并达成协议。

伊朗国际引述Ynet消息指出，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）与美国特使魏科夫（Steve Witkoff）通话期间，释出愿意推动达成协议的讯号。阿拉奇告诉美方，已获得伊朗新任最高领袖穆吉塔巴的批准，只要德黑兰提出的条件得到满足，就愿意迅速解决问题。



穆吉塔巴在伊朗国家电视台3月23日公布的一段采访中强调，直到伊朗获得所有赔偿、所有经济制裁被解除，直到获得美国不干涉伊朗事务的国际法律保障，伊朗才会停止战争。

特朗普：15点协议首要弃核

特朗普表示，谈判自上周六（21日）晚间正式展开，由其中东问题特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿库什纳（Jared Kushner）直接参与对话。他强调，这份正在商讨的「15点协议」中，首三项条款均围绕「伊朗放弃核武」这一首要任务。

特朗普形容伊朗此次的态度与以往截然不同：「我的一生都在与谈判打交道，但这一次，他们是认真的。他们想要和平。」他宣布将给予伊朗五天时间观察进展，并乐观地预期在这段时间结束时，极大机会达成一项对各方都有利的协议。

以媒：伊朗允冻结导弹项目五年

以色列第12频道则报道指，伊朗已初步同意冻结其导弹项目五年。特朗普更进一步表示，若谈判进展顺利，目前被封锁的全球能源命脉——霍尔木兹海峡将「很快开放」，并提出海峡未来将由「美伊双方共同控制」的前景。

对于谈判对象，特朗普拒绝透露具体人选，仅强调并非新任最高领袖莫吉塔巴（Mojtaba Khamenei），而是与一位他认为「最受尊敬且是真正领袖」的人士对话。

美媒CNN引述两名消息人士报道指，美国已透过巴基斯坦向伊朗递交了一份包含15项期望的清单，但目前尚不清楚伊朗是否同意其中任何一项。其中一位消息人士表示，清单中的某几项对伊朗来说「几乎不可能」接受；另一位消息人士则称，这份清单与美国去年与伊朗会谈时提出的要点如出一辙。

消息人士称，巴基斯坦正在制定一项提议并进行调解，阿曼方面也一直在就霍尔木兹海峡问题在美伊之间传递讯息。消息人士也表示，埃及方面也积极进行外交努力。

一位消息人士指出，过去一年来，巴基斯坦与川普政府建立了密切关系，并长期与伊朗政权保持对话。

此前，特朗普在佛罗里达州已预告，美方与伊朗领导层进行了「非常有力」的会谈，双方已就多项主要问题达成共识。

而据美媒AXIOS报道，一名以色列官员表示，斡旋国正试图于本周晚些时候在伊斯兰堡召集一场会议，参会人员包括伊朗议会议长卡利巴夫、美国特使威特科夫、特朗普女婿库什纳及副总统万斯。

不过，伊朗方面否认正与美方进行任何谈判。