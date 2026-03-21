BTS光化门开唱｜8旬翁入场搜身发现瑞士刀 被要求丢弃发飙摔刀引骚动

南韩天团BTS今晚（21日）7时在首尔光化门广场举办回归演出，预计周边将涌入多达26万人次。演出前约5个半小时，现场已聚集近3万名粉丝与民众。就在严密安检过程中，一名80多岁老翁因随身携带瑞士刀遭拦阻，竟当场情绪失控将刀具摔向地面，刀刃弹出引发现场一阵骚动，所幸未酿成伤亡。

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当局从市厅站通往市厅广场沿线多处设检查哨，入口皆架设门型金属探测器，警方也严格检查民众随身行李。根据警方指出，21日下午2时34分左右，于通往光化门广场的社稷路8街前方3号闸门入口处，一名80多岁男性在金属探测器前接受身体与背包检查时，被发现包内藏有一把瑞士刀。

当警方告知禁止携带该刀具时，老翁随即情绪激动地抗议，高声质问：「这么贵的东西要我丢掉吗？」他提高音量说：「我都已经80多岁了，拿这么小一把刀能做什么。」警方耐心解释目前状况确实无法让他携刀入场，由于身体检查已经完成，建议他丢弃刀具就能快速入场。然而老翁仍不愿配合，愤而将刀具抛向地面，刀身撞击地面的瞬间弹出刀刃，现场气氛瞬间紧绷。

民众抱怨安检过严、被迫绕路

一名负责安检的警务人员无奈表示，许多民众抱怨只是想短暂参观却要接受全身搜查，质疑安检措施过于严格。

根据首尔市即时城市数据系统显示，截至下午2时30分，光化门与德寿宫周边区域已累积约2.6万至2.8万人，较1小时前增幅达42.7%。

警消1.5万人次严防意外

与兴奋提早抢占位置的粉丝相比，在层层管制措施下，部分民众因需绕路而行感到不满，有人甚至当场大声抱怨。

为避免大量人潮聚集引发人踩人悲剧，南韩政府与地方政府共调派警察、消防等公务人力合计1.5万人次投入现场维安工作。南韩政府已在首尔市政府大楼设置现场状况指挥中心，透过即时监控系统掌握人流动向。相关人士表示，将采取区域分流策略，防止瞬间大量人潮集中于单一地点造成危险。