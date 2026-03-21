日三重县车祸 | 高速公路隧道3车连环撞 酿6死包括3儿童

日本三重县龟山市内的新名神高速公路隧道周五（20日）凌晨发生严重车祸，涉及一架卡车及2架私家车连环相撞，造成6人死亡，包括3名儿童。

事发于凌晨2时20分许，现场是野登隧道出口附近，肇事卡车和2辆私家车于撞击后起火，其中1辆私家车内有1名成人丧命，另1辆则有1对成年男女和3童身亡，当局目前尚在确认死者身分。

卡车司机被捕 涉过失致死罪

54岁的卡车司机水谷水都代，在酿成大祸后已依照过失致死罪嫌被捕，其所任职的广岛县广岛市运输公司HIROKI的老板，于周六（21日）受访时透露，水谷水都代先前没发生过重大事故，公司知道致歉是远远不够的，希望能尽一切可能来解决这宗悲剧。